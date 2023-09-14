المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ 2022

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ 2022
التاريخ
9/14/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع
سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، في زيادة تعد العاشرة منذ العام
الماضي.
وأدت السلسلة غير المسبوقة من رفع أسعار
الفائدة الآن إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في حزيران/ يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.
ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو
المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي
تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في
عام 2025.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي
"يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة
الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في آب/ أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.
وما تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة
للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين
لاغارد في خطاب ألقته الشهر الماضي إن المعركة ضد التضخم "لم يتم الانتصار
فيها بعد". ومع ذلك، كان البعض يعتقد أن البنك المركزي سيؤجل المزيد من
الزيادات حتى تشرين الأول/ أكتوبر؛ نظرا
لتدهور المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة في ألمانيا. (RT)
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