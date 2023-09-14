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المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ 2022

9/14/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، في زيادة تعد العاشرة منذ العام الماضي.

وأدت السلسلة غير المسبوقة من رفع أسعار الفائدة الآن إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في حزيران/ يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في عام 2025.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في آب/ أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.

وما تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب ألقته الشهر الماضي إن المعركة ضد التضخم "لم يتم الانتصار فيها بعد". ومع ذلك، كان البعض يعتقد أن البنك المركزي سيؤجل المزيد من الزيادات حتى تشرين الأول/ أكتوبر؛ نظرا لتدهور المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة في ألمانيا. (RT)



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