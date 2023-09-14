شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة لدعم الأشقاء في ليبيا

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة لدعم الأشقاء في ليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1 مليون دولارٍ أمريكي دعماً للأشقاء في ليبيا وللوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة والدمار الذي حل بهم جراء إعصار دانيال وما تلاه من فياضات غمرت مدينة درنة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية. ويأتي ذلك انطلاقاً من دور الشركة المستمر في مؤازرة الشعب الليبي الشقيق، وإمدادهم بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
تضمنت الشحنة عدداً من المنتجات الطبية المتنوعة، بما يشمل الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الألم والأدوية الأخرى التي تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات.
يجسّد هذا التبرع جزءاً من دور شركة أدوية الحكمة في تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات قطاع الرعاية الصحية في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من الدول في ظل الظروف المختلفة؛ التزاماً منها بمؤازرة المجتمعات التي تنتمي إليها، وتحقيقاً لهدفها المتمثل بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.
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