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شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة لدعم الأشقاء في ليبيا

9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1 مليون دولارٍ أمريكي دعماً للأشقاء في ليبيا وللوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة والدمار الذي حل بهم جراء إعصار دانيال وما تلاه من فياضات غمرت مدينة درنة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية. ويأتي ذلك انطلاقاً من دور الشركة المستمر في مؤازرة الشعب الليبي الشقيق، وإمدادهم بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.

تضمنت الشحنة عدداً من المنتجات الطبية المتنوعة، بما يشمل الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الألم والأدوية الأخرى التي تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات.

يجسّد هذا التبرع جزءاً من دور شركة أدوية الحكمة في تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات قطاع الرعاية الصحية في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من الدول في ظل الظروف المختلفة؛ التزاماً منها بمؤازرة المجتمعات التي تنتمي إليها، وتحقيقاً لهدفها المتمثل بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.



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