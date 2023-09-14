البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي

البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي
التاريخ
9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن البنك المركزي الأوربي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة، وذلك من أجل تعزيز التقدم نحو هدفه في خفض التضخم.
وقال البنك في بيان إنه سيرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل
الرئيسة وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع إلى
4.50٪ و 4.75٪ و 4.00٪ على التوالي، ابتداء من 20 سبتمبر 2023.
وأضاف إن التضخم يستمر في التراجع ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا
جدًا لفترة طويلة، مبينًا أن الهدف ضمان عودة التضخم إلى متوسط الأجل
البالغ 2٪ في الوقت المناسب.
وتعكس الزيادة في سعر الفائدة التي أعلنها البنك تقييم مجلس الإدارة
لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات
التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.وكالات
MENAFN14092023000072011014ID1107074180
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