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البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي

9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن البنك المركزي الأوربي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة، وذلك من أجل تعزيز التقدم نحو هدفه في خفض التضخم.

وقال البنك في بيان إنه سيرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل
الرئيسة وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع إلى
4.50٪ و 4.75٪ و 4.00٪ على التوالي، ابتداء من 20 سبتمبر 2023.

وأضاف إن التضخم يستمر في التراجع ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا
جدًا لفترة طويلة، مبينًا أن الهدف ضمان عودة التضخم إلى متوسط الأجل
البالغ 2٪ في الوقت المناسب.

وتعكس الزيادة في سعر الفائدة التي أعلنها البنك تقييم مجلس الإدارة
لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات
التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.وكالات



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