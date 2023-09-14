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انتهاء الاستعدادات للمشاركة في اكسبو 2023 الدوحة

9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي إنهاء التجهزات اللازمة للمشاركة الأردنية في المعرض الذي تنطلق فعاليته في الثاني من الشهر المقبل ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) من العام 2024.
وبينت الزعبي لـ"الغد" أن المشاركة الأردنية في المعرض تكتسب أهمية كبيرة في ظل المشاركة الدولية بهذا المعرض للترويج لمزايا الاستثمار والمشاريع المتاحة في المملكة خاصة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضحت الزعبي أن هذه المشاركة تمثل أيضا فرصة لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة بأشكالها المختلفة ومن بينها الدينية والتاريخية والعلاجية للسعي لزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة وتنشيط القطاعات المساندة في ظل توقعات بزيارة أعداد كبيرة لهذا المعرض من مختلف دول العالم.
يشار الى ان إكسبو 2023 الدوحة ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
وبحسب الموقع الالكتروني لمعرض اكسبو 2023 الدوحة يهدف الحدث الى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.
ولفتت الزعبي إلى أن الجناح الأردني سيقام على مساحة 2600 متر مربع وستضمن عرض مشاريع في مجال الزراعة الحديثة والبستنة والتنوع الجغرافي في المملكة بالإضافة إلى عرض للمواقع الاثرية والسياحية المتنوعة بالمملكة.
وأشارت الزعبي إلى أن تنظيم الجناح الاردني تم من قبل فريق عمل يضم مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بهدف ابراز مكانة الاردن والمقومات التي يمتلكها امام زائري المعرض من مختلف دول العالم.
وبينت ان الجناح سيقام تحت شعار" جذور راسخة لغدٍ أفضل" فيما تم اطلاق اخيرا صفحة متخصصة للجناح المشارك بالمعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجددت الزعبي تأكيد أن الأردن يدعم ويحفز الابتكارات في قضايا تكتسب اهتماماً دولياً للحد من التصحر والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والوعي البيئي والاستدامة.
وبحسب الزعبي سيتم خلال المشاركة بالمعرض تنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية بمشاركة رجال أعمال من دول عدة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة ومحاولة استقطاب مستثمرين لتنفيذها خاصة في المشاريع الحيوية وذات القيمة المضافة العالية التي تحتاجها المملكة.



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