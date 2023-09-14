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أرقام سياحية تاريخية العام الحالي

9/14/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات إن "الأردن يستعد العام الحالي لتخطي الأرقام القياسية المسجلة في القطاع السياحي".
وبين عربيات لـ"الغد" أن تزايد اعداد السياح والدخل السياحي خلال العام الحالي كان سببه الشراكات الجديدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة واستراتيجية التسويق القوية والبرامج المتنوعة والكاملة التي تقدم تجارب سياحية جديدة وتوسع جاذبية المملكة إلى عملاء أوسع.
وأضاف "حملات التسويق المكثفة في العام الماضي أدت إلى ارتفاع أعداد السياح لاسيما من أوروبا".
ويشار إلى ان العام 2019 كان عام الذروة في القطاع السياحي إذ بلغ عدد الزوار آنذاك 5.360 مليون سائح وهو الأعلى على الاطلاق.
أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فقد بلغ عدد الزوار 4,503.5 مليون سائحا وبنسبة نمو بلغت41.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفع الدخل السياحي 41 % إلى 3.651 مليار دينار (5,149.5 مليار دولار).
إلى ذلك، بين عربيات أن الهيئة قدمت المزيد من الحوافز للتخلص من موسمية السياحة في الأردن كما نجحت في العمل مع منظمي الرحلات الأوروبية للترويج للأردن كوجهة قائمة بذاتها مما انعكس على زيادة اعداد زوار المملكة بشكل ملحوظ.
ورجح أن تشهد المملكة مؤشرات متصاعدة في أعداد سياح المبيت مع اقتراب موسم السياحة الشتوي خلال الشهر المقبل، مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.
وقال عربيات "شركة ويز اير منخفضة التكاليف أعلنت انها ستبدأ في تسيير 10 خطوط طيران إلى الأردن منها 7 خطوط الى عمان تتضمن 25 رحلة أسبوعيا وتسيير 3 خطوط الى العقبة تتضمن 7 رحلات أسبوعيا وذلك خلال موسم السياحة الشتوي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وأشار إلى أن رحلات الطيران منخفض التكاليف أضافت اسواقا جديدة خاصة من أوروبا الشرقية للمملكة التي تخدم السياحة.
وأوضح عربيات أن شركة ويز إير ستبدأ في تسيير خط جديد من مدينة كاتوفيتشي البولندية الى العقبة مع بداية الموسم السياحي الشتوي خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في تحسن مؤشرات التعافي وانتعاش القطاع.
وأكد عربيات أن الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران كبيرة وهو يساهم في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة وغير مباشرة تدعم المشغل المحلي.
وحول استهداف الهيئة للأسواق الجديدة قال عربيات إن "إستراتيجية الهيئة تمتد هذا العام لاستهداف والبحث عن أسواق جديدة بالإضافة الى الأوروبية مع التركيز على الأسواق الآسيوية وعمليات الترويج والتسويق قائمة ومستمرة لجذب اكبر عدد من السياح الى المملكة من مختلف دول العالم".
وأكد عربيات أن هذه استراتيجية عمل الهيئة التي تقوم عليها من خلال اقامة المعارض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات السياحية العالمية التي لها ملايين المتابعين اضافة الى نشر البرامج والمواقع السياحية والاثرية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات والاذاعات بهدف استقطاب السياح.
ويذكر ان هيئة تنشيط السياحة وشركة طيران "راين إير" الإيرلندية منخفضة التكاليف، جددت أخيرا اتفاقية تعاون تجمعهما لتستمر حتى عام 2028.
وتضمنت الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، والرئيس التنفيذي لشركة "راين إير"، إيدي ويلسون، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عربيات، زيادة 4 خطوط جديدة للشركة ليبلغ عدد الخطوط المسيرة إلى الأردن 25 خطا يربط المملكة مع 12 مدينة أوروبية.



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