ليست للرجال فقط.. صفقات انتقال تاريخية في الدوري السعودي للسيدات
التاريخ
9/14/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
لم تقتصر الصفقات العالمية في دوري روشن السعودي على الرجال، بل أخذت تسيطر على الدوري السعودي للسيدات، بعد نجاح نادي الاتحاد بإتمام صفقة عالمية.
وحسم نادي الاتحاد التعاقد مع النجم النيجيرية آشلي بلامبتر، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث أعلنت اللاعبة البالغة 25 عاما عبر حسابها على منصة "إكس".
وكتبت النجم النيجيرية: "ممتنة جدا للتوقيع مع الاتحاد ومتحمسة لبدء هذه الرحلة جنبا مع بعض الأشخاص المذهلين، رحلتي للتعرف على ثقافات جديدة مستمرة، إنها أكثر من مجرد كرة قدم".
وشاركت بلامبتر بصفة أساسية مع ليستر في الموسم الماضي في جميع مبارياته، باستثناء مباراتين اثنتين، وأنهى الفريق الدوري، باحتلاله المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزى الممتاز.
وتم إنطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية في عام 2020، بعد عامين من السماح للنساء بدخول الملاعب لأول مرة في المملكة، وسينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي الممتاز للسيدات فى يوم 13 أكتوبر المقبل، بنسخة عام 2023-2024.
وشهد سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي في صيف 2023 التعاقد مع لاعبين عالميين، أبرزهم كان الفرنسي كريم بنزيما والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي نيمار ومواطنه روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وآخرين.
RT
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