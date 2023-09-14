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ليست للرجال فقط.. صفقات انتقال تاريخية في الدوري السعودي للسيدات

9/14/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم تقتصر الصفقات العالمية في دوري روشن السعودي على الرجال، بل أخذت تسيطر على الدوري السعودي للسيدات، بعد نجاح نادي الاتحاد بإتمام صفقة عالمية.

وحسم نادي الاتحاد التعاقد مع النجم النيجيرية آشلي بلامبتر، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث أعلنت اللاعبة البالغة 25 عاما عبر حسابها على منصة "إكس".

وكتبت النجم النيجيرية: "ممتنة جدا للتوقيع مع الاتحاد ومتحمسة لبدء هذه الرحلة جنبا مع بعض الأشخاص المذهلين، رحلتي للتعرف على ثقافات جديدة مستمرة، إنها أكثر من مجرد كرة قدم".

وشاركت بلامبتر بصفة أساسية مع ليستر في الموسم الماضي في جميع مبارياته، باستثناء مباراتين اثنتين، وأنهى الفريق الدوري، باحتلاله المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزى الممتاز.

وتم إنطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية في عام 2020، بعد عامين من السماح للنساء بدخول الملاعب لأول مرة في المملكة، وسينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي الممتاز للسيدات فى يوم 13 أكتوبر المقبل، بنسخة عام 2023-2024.

وشهد سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي في صيف 2023 التعاقد مع لاعبين عالميين، أبرزهم كان الفرنسي كريم بنزيما والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي نيمار ومواطنه روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وآخرين.
RT



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