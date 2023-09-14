مبابي عن الافضل بين ميسي ورونالدو : اصبحت أحب كليهما

مبابي عن الافضل بين ميسي ورونالدو : اصبحت أحب كليهما
التاريخ
9/14/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بدل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، رأيه بشأن الأفضل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وصرح مبابي منذ سنوات عن عشقه لرونالدو و أنه مثله الأعلى وقابله في عام 2012 لكن يبدو أن وجهة نظره تبدلت خاصة بعدما زامل ليونيل ميسي لمدة عامين في باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي لم يتسنى له مع كريستيانو.
وقال مبابي في تصريحات باللغة الانكليزية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي : "أحب كريستيانو رونالدو كثيرا، أنا مشجع كبير له منذ أن كنت صغيرا".
واضاف : "لكني بدأت أتعلم الآن ، لأنك عندما تكون مشجعا كبير ا لرونالدو لا يمكنك أن ترى جودة ميسي .
وختم : " لكني نضجت الآن وأصبحت أحب كليهما ".
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