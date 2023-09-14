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مبابي عن الافضل بين ميسي ورونالدو : اصبحت أحب كليهما

9/14/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، رأيه بشأن الأفضل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح مبابي منذ سنوات عن عشقه لرونالدو و أنه مثله الأعلى وقابله في عام 2012 لكن يبدو أن وجهة نظره تبدلت خاصة بعدما زامل ليونيل ميسي لمدة عامين في باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي لم يتسنى له مع كريستيانو.

وقال مبابي في تصريحات باللغة الانكليزية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي : "أحب كريستيانو رونالدو كثيرا، أنا مشجع كبير له منذ أن كنت صغيرا".

واضاف : "لكني بدأت أتعلم الآن ، لأنك عندما تكون مشجعا كبير ا لرونالدو لا يمكنك أن ترى جودة ميسي .

وختم : " لكني نضجت الآن وأصبحت أحب كليهما ".



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