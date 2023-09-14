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ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد جميع افراد عائلته

9/14/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اثارت مقابلة اجراها طفل مغربي يرتدي قميص نادي ريال مدريد فقد عائلته بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب خلال الفترة الماضية، حيث ادت المقابلة الى تضامن واسع من قبل الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم، يحث اشار برنامج الشيرنغيتو الإسباني، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، ما دفع إدارة نادي ريال مدريد تعمل بجهد من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.


في وقت ظهر الطفل في الفيديو متأثرا بشدة بسبب فقدانه لأفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".



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