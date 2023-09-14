الاسباني نوليتو يعتزل كرة القدم
التاريخ
9/14/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن الإسباني نوليتو لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي.
ونشر نوليتو بيانًا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدًا وضع حد لمسيرته الكروية، عن عمر يناهز الـ 36 عامًا.
وقل نوليتو في رسالته: "لن أنسى أبدًا كل الحب والتقدير الذي قدمته لي الجماهير دائمًا. يشرفني أنني تمكنت من الاستمتاع بهذه الرياضة على أعلى مستوى".
يذكر أن نوليتو بدأ مسيرته الكروية مع فريق برشلونة، ثم انتقل إلى بنفيكا وغرناطة وسلتا فيغو، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ومن ثم إشبيلية، مرورًا بـ سلتا مرة أخرى، وأخيرًا فريق إيبيزا.
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