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الاسباني نوليتو يعتزل كرة القدم

9/14/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الإسباني نوليتو لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي.

ونشر نوليتو بيانًا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدًا وضع حد لمسيرته الكروية، عن عمر يناهز الـ 36 عامًا.

وقل نوليتو في رسالته: "لن أنسى أبدًا كل الحب والتقدير الذي قدمته لي الجماهير دائمًا. يشرفني أنني تمكنت من الاستمتاع بهذه الرياضة على أعلى مستوى".

يذكر أن نوليتو بدأ مسيرته الكروية مع فريق برشلونة، ثم انتقل إلى بنفيكا وغرناطة وسلتا فيغو، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ومن ثم إشبيلية، مرورًا بـ سلتا مرة أخرى، وأخيرًا فريق إيبيزا.



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