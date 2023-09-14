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ظهور تاريخي للحكمات في كأس آسيا 2023

9/14/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين أكبر عدد من الحكام مكون من 74 حكماً لقيادة مباريات كأس آسيا قطر 2023، التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024 في تسع ملاعب عالمية.

وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

وتتضمن قائمة حكام البطولة، علي رضا فغاني الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين كرواتيا والمغرب في كأس العالم 2022 في قطر.

وتشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة وذلك بعد النجاح في استخدام هذا النظام اعتباراً من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019.



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