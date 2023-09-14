ظهور تاريخي للحكمات في كأس آسيا 2023

ظهور تاريخي للحكمات في كأس آسيا 2023
التاريخ
9/14/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين أكبر عدد من الحكام مكون من 74 حكماً لقيادة مباريات كأس آسيا قطر 2023، التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024 في تسع ملاعب عالمية.
وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.
وتتضمن قائمة حكام البطولة، علي رضا فغاني الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين كرواتيا والمغرب في كأس العالم 2022 في قطر.
وتشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة وذلك بعد النجاح في استخدام هذا النظام اعتباراً من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019.
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