منتخبا الطائرة الشاطئية يحققان الفوز في بطولة سورية الدولية

منتخبا الطائرة الشاطئية يحققان الفوز في بطولة سورية الدولية
التاريخ
9/14/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، مشوراهما في بطولة سورية الدولية الودية، والتي انطلقت أمس في مدينة اللاذقية السورية، بتحقيق الفوز، والذي عزز من فرصهما في بلوغ الدور قبل النهائي.
المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبين ياسر مجاهد وخالد أبو شرف، تمكن من التغلب على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-0، وقبل ذلك كان المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين أحمد العواملة وراشد العلوان قد حقق الفوز على المنتخب السوري (ب) بنتيجة 2-0.
ويواصل المنتخبان الوطنيان لقاءاتهما في البطولة اليوم، حيث يلتقي المنتخب الوطني (ب) مع المنتخب اللبناني (ب)، ثم يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب اللبناني (أ)، كما يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب السوري (أ)، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية يوم غد السبت.
ويذكر أن عضو مجلس ادارة الاتحاد ركان الرواشدة يرأس وفد المنتخب الوطني، والذي يضم الإداري سامي المحاسنة، والمعالج صهيب الخطيب، والمعد البدني عبدالفتاح السيد، في الوقت الذي تأتي فيه مشاركة المنتخبين الوطنيين في هذه البطولة، ضمن برنامج الاعداد الخاص بهما للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
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