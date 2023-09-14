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منتخبا الطائرة الشاطئية يحققان الفوز في بطولة سورية الدولية

9/14/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، مشوراهما في بطولة سورية الدولية الودية، والتي انطلقت أمس في مدينة اللاذقية السورية، بتحقيق الفوز، والذي عزز من فرصهما في بلوغ الدور قبل النهائي.
المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبين ياسر مجاهد وخالد أبو شرف، تمكن من التغلب على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-0، وقبل ذلك كان المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين أحمد العواملة وراشد العلوان قد حقق الفوز على المنتخب السوري (ب) بنتيجة 2-0.
ويواصل المنتخبان الوطنيان لقاءاتهما في البطولة اليوم، حيث يلتقي المنتخب الوطني (ب) مع المنتخب اللبناني (ب)، ثم يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب اللبناني (أ)، كما يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب السوري (أ)، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية يوم غد السبت.
ويذكر أن عضو مجلس ادارة الاتحاد ركان الرواشدة يرأس وفد المنتخب الوطني، والذي يضم الإداري سامي المحاسنة، والمعالج صهيب الخطيب، والمعد البدني عبدالفتاح السيد، في الوقت الذي تأتي فيه مشاركة المنتخبين الوطنيين في هذه البطولة، ضمن برنامج الاعداد الخاص بهما للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.



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