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الملاكمة يقلص قائمته ويعسكر في الصين تحضيرا للألعاب الآسيوية

9/14/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






بدأ المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي في الصين، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأعلن المنتخب الوطني بقيادة المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت، عن قائمة اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية، حيث قلص المدرب القائمة من 11 لاعبا إلى 6 لاعبين، علما بأن البطولة تقام بسبعة أوزان، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل وزن بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.
وضم وفد المنتخب كلا من: المدير الفني داغوبيرتو سكوت، والمدربين المساعدين عمر حميد وريم الشمري، والطبيب د. هيثم البحر، إلى جانب 6 لاعبين وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 52 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، إضافة إلى اللاعبتين سيلين الحسنات (وزن تحت 50 كغم )، وحنان نصار (وزن تحت 52 كغم ).
وجميع اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية، توجوا بميداليات ملونة خلال الدورة العربية التي أقيمت في الجزائر، باستثناء اللاعب عبادة الكسبة الذي غاب عن البطولة لأسباب خاصة، فيما نالت الأردن أولى ميدالية ببطولة العالم في أوزبكستان خلال شهر أيار (مايو) الماضي، عبر اللاعب محمد أبو جاجة والميدالية البرونزية.
وكان المنتخب الوطني، أقام معسكرا تدريبيا طويلا في المغرب، تخلله إقامة العديد من اللقاءات الودية مع عدد من الدول المشاركة في المعسكر، حيث ضم لاعبين من منتخبات إيطاليا، فرنسا والجزائر إلى جانب الدولة المستضيفة، ومنتخبات إفريقية أخرى.
وأشار الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب، إلى أن المعسكر الذي أقامة المنتخب مؤخرا في المغرب كان ناجحا، وأن تقليص عدد اللاعبين من 11 إلى 6 لاعبين، جاء بعد اختبارات لجميع الملاكمين واختيار القادرين على تحقيق مراكز متقدمة.
وبين محجوب لـ“الغد”، أن الهدف يتمثل بحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة رغم صعوبة المنافسة في البطولة، مع تأكيده أن هناك فرصا أخرى للاعبي المنتخب للتأهل للأولمبياد حال عدم نجاحهم بتحقيق المركزين الأول أو الثاني.



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