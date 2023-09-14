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الحمود وجويحان يمثلان الأردن في رالي لبنان اليوم

9/14/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنهى الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الرواحي ومواطنه شاكر جويحان، تحضيراتهما للمشاركة في رالي لبنان الدولي الـ45 الذي ينطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، من أمام النادي اللبناني للسيارات في منطقة الكسليك بمشاركة (31) سائقا، حيث يندرج الرالي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي بعد راليات قطر وسلطنة عمان والأردن. ويأتي على رأس المشاركين، القطري ناصر العطية صاحب لقب الرالي العام الماضي، وحامل لقب رالي لبنان مرتين، اللبناني روجيه فغالي حامل لقب الرالي 15 مرة. كما ستشارك سائقتان من لبنان في الرالي وهما ريا داغر وملاحتها رنا الحايك، وجوانا حسون وملاحتها كلارا جانبار، أما الملاحة الثالثة فهي دولين شلينك إلى جانب السائق شربل شبلي.



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