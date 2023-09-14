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قفزة هائلة لـصقور السيدات تضعه في المركز 59 عالميا

9/14/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






حقق المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، قفزة كبيرة على سلم التصنيف العالمي للاتحاد الدولي بكرة السلة“فيبا”، متقدما 17 مركزا دفعة واحدة، ليحتل المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة.
وتأتي هذه القفزة لـ“صقور السيدات”، بعدما حل رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة التايلندية بانكوك، عقب خسارته أمام تايلند (52-66)، ليفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، والتي خطفتها أندونيسيا بفوزها على إيران (55-54). وجاءت هذه القفزة الكبيرة، تأكيدا لتطوير أداء المنتخب ونتائجه، ما يشكل مسؤولية أكبر على اللاعبات في المرحلة المقبلة بحثا عن مزيد من الإنجازات.
وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز، تأهل للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ“العلامة الكاملة” بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65)، قبل أن يخسر من إيران في الدور نصف النهائي (54-72).
ويأخذ المنتخب الوطني للسيدات، فترة استراحة سلبية مع غياب المنافسات، علما بأن الأندية النسوية ستكون أمام استحقاق مرتقب، يتمثل بالمشاركة في بطولة الشارقة الدولية، التي من المقرر تنظيمها في الربع الأول من العام الجديد 2024.
ومن الجدير بالكر، أن المنتخب الوطني للسيدات، قفز 43 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي“فيبا” في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021، محتلا المركز 81 عالميا و 16 آسيويا و4 عربيا برصيد 76.3 نقطة آنذاك، وذلك بعد عودة المنتخب الوطني للمشاركة خارجيا بعد غياب دام 26 عاما، واحتل“صقور السيدات” المركز الثاني في نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للسيدات (المستوى ب).



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