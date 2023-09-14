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سان جيرمان يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات من بوابة نيس

9/14/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ليغ 1






يستضيف "حامل اللقب" فريق باريس سان جيرمان نظيره نيس عند الساعة 10 من مساء اليوم في ملعب "حديقة الأمراء"، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي "الليغ1".
وكان فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، أنهى مبارياته قبل الأسبوع الدولي، بفوز ساحق على ليون (4-1)، فيما تغلب نيس على ستراسبورج بثنائية نظيفة، محققا فوزه الأول هذا الموسم بعد 3 تعادلات.
ويعول المدرب إنريكي على مواصلة نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة بتعادلين متتاليين أمام لوريان وتولوز، متسلحا بتسجيله 7 أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يبقى لقبها عصيا عليه.
ويحتل سان جيرمان حاليا المركز الثاني في الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف موناكو المتصدر برصيد 10 نقاط، علما بأن فريق الإمارة سجل 13 هدفا حتى الآن، ليتفوق على خط هجوم فريق باريس سان جيرمان، لكن الشكوك تحوم حول مشاركة النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك بعد بقائه على دكة البدلاء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، التي فازت بها الأخيرة 2-1 في مباراة دولية ودية، بسبب مشكلة في الركبة من دون أن تتضح مدى قوة الإصابة.
كما يخشى فريق العاصمة خسارة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو لفترة ليست قصيرة، بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلقى أسينسيو ضربة في قدمه لتثار شكوك حيال غيابه لـ"أسابيع عدة".
في المقابل، قد تشهد المباراة، الظهور الأول للوافد الجديد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني المنتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو ليعزز خط هجومه، وفي ظل الغيابات المؤثرة المحتملة، سيكون أمام نيس فرصة لإزعاج منافسه ومحاولة العودة بنقطة على الأقل من العاصمة باريس، وهو ما يسعى سان جيرمان لتلافيه، لتجنب زيادة الضغوط على فريقه الذي يستهل مشواره في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، بمواجهة نارية أمام بوروسيا دورتموند في مجموعة وصفت بـ"مجموعة الموت" مع وجود ميلان ونيوكاسل أيضا.
من جانبه، يتطلع موناكو للبناء على انطلاقته النارية، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلا في 4 مباريات، وذلك عندما يستضيف لوريان يوم بعد غد، وحقق فريق الإمارة فوزا كبيرا على ضيفه لانس بنتيجة (3-0) في المرحلة الرابعة، ليؤكد حضوره القوي هذا الموسم، فيما يستضيف مارسيليا الثالث نظيره تولوز ساعيا لاقتناص أي تعثر لموناكو أو سان جيرمان من أجل التقدم في الترتيب.
ويحتل مارسيليا المركز الثالث بالتساوي مع سان جيرمان الثاني بـ8 نقاط، بعدما حقق الأول فوزين وتعادلين حتى اللحظة في البطولة الفرنسية، ويعول مارسيليا دائما على وافده الجديد المهاجم الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا القادم من إنتر على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء بـ10 ملايين يورو. -(وكالات)



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