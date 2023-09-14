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اختبار صعب لألونسو مع ليفركوزن في مواجهة بايرن ميونيخ

9/14/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يخوض فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، أول اختبار حقيقي له عند الساعة 9:30 من مساء اليوم، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق بايرن ميونيخ في ملعبه "أليانز أرينا"، ضمن المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".
ويدرك ألونسو صعوبة ملعب "أليانز أرينا"، بعدما أمضى فيه المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته، والتي تتضمن أيضا تتويجه بطلا للعالم مع منتخب بلاده إسبانيا العام 2010، وإحرازه لقب كأس أوروبا في العامين 2008 و2012 ودوري أبطال أوروبا مرتين في العامين 2005 مع ليفربول و2014 مع ريال مدريد.
ويعود ألونسو (41 عاما)، لأول مرة إلى معقل بايرن ميونيخ، منذ أن أنهى مسيرته الكروية في 20 أيار (مايو) من العام 2017، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أسطورة النادي فيليب لام اعتزاله اللعب نهائيا أيضا، في المباراة التي شهدت فوز "العملاق البافاري" على فرايبورج بإشراف المدرب السابق الايطالي كارلو أنشيلوتي.
وبعد ستة أعوام ونصف، يعود إلى معقل بايرن ميونخ بثوب المدرب الناجح منذ توليه الإشراف على فريق ليفركوزن قبل 12 شهرا تقريبا، حيث كان ليفركوزن في المركز قبل الأخير، عندما استلم ألونسو منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2022، وذلك بعد مرور 8 مراحل من الموسم في الدوري الألماني.
وفي غضون ثمانية أشهر، قاد ألونسو فريقه إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث خرج على يد روما الإيطالي وإلى المركز السادس في الدوري المحلي بنهاية الموسم، ولم يكن لدى تشابي ألونسو تجربة في التدريب سوى مع فريقي الشباب في ريال مدريد والفريق الرديف في ريال سوسييداد، لكن موسمه الأول على المستوى النخبوي كان ناجحا ما دفع بمسؤولي باير ليفركوزن إلى تجديد عقده حتى صيف العام 2026، على الرغم من اهتمام بعض أكبر الأندية الأوروبية بخدماته.
وأشاد رئيس النادي فرناندو كارو بألونسو، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت- بيلد) الأسبوعية: "كلاعب فاز بكل شيء، جميع اللاعبين يعرفون ذلك ويستمعون إليه، يعرف ما تحتاجه غرفة تبديل الملابس، الاحتراف والإنضباط".
في المقابل، قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ والعائد إلى مجلس إدارة النادي البافاري مؤخرا لصحيفة "تي زد" المحلية في آذار (مارس) الماضي: "كنت أتمنى دائما أن يصبح يوما ما مدربا"، مشيدا بالإنسان الذكي للغاية.
ويلقب باير ليفركوزن في ألمانيا بـ"فيزكوزن" أو "نيفركوزن" لعدم قدرته على حصد الألقاب، لكنه يعتبر منافسا جديا هذا الموسم، لوقوفه حائلا دون إحراز بايرن ميونيخ لقبه الحادي عشر تواليا في الدوري.
وأبرم ليفركوزن صفقات ناجحة خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها، تعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاسي، هداف الدوري الأوروبي الموسم الماضي في صفوف يونيون سان جيلواز البلجيكي، والحصول على خدمات لاعبي الوسط السويسري الدولي جرانيت تشاكا ويوناس هوفمان.
واستهل ليفركوزن الدوري المحلي بشكل مثالي بفوزه في مبارياته الـ3 الأولى على لايبزيج (3-2)، وبروسيا مونشنجلادباخ (3-0) ودارمشتات (5-1) ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وهما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بأول 3 لقاءات، وستكون المواجهة المرتقبة على ملعب "أليانز أرينا" تحديا حقيقيا لليفركوزن، الذي يصل إلى بافاريا بثقة كبيرة، كما أكد ألونسو بعد العرض الرائع ضد دارمشتات الصاعد حديثا إلى دوري النخبة.
بالنسبة لبايرن أيضا، الذي عزز صفوفه هذا الصيف بصفقة رائعة من خلال تعاقده مع هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين، من توتنهام في صفقة تخطت حاجز المائة مليون يورو، سيكون الأمر بمثابة اختبار، بعد نهاية مضطربة ومعقدة لنافذة الانتقالات، حيث فشل الفريق البافاري في تدعيم صفوفه بلاعب في مركز قلب الدفاع وآخر في مركز الوسط المدافع بعد فشل محاولته للحصول على خدمات تريفوه شالوبا من تشيلسي والبرتغالي بايلينيا من فولهام، وسيتعين على توماس توخيل التعامل مع مجموعة "محدودة" ولا سيما في الدفاع، وأن يكون مبتكرا. -(وكالات)



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