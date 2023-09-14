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ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية.. وبرشلونة لاستمرار الصحوة

9/14/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الليغا






يسعى فريق ريال مدريد، إلى مواصلة انطلاقته المثالية في الموسم الحالي لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يستضيف نظيره فريق ريال سوسييداد، بعد غد، في المرحلة الخامسة من الليغا، حيث تعود بطولة الدوري الإسباني من جديد، بعدما توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية، ليستأنف الصراع المبكر للمنافسة على صدارة المسابقة.
وقدم ريال مدريد، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، بداية رائعة، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى، ليتربع على القمة منفردا برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.
واستهل فريق المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المسابقة هذا الموسم، بالفوز خارج ملعبه على أتلتيك بيلباو وألميريا وسيلتا فيجو، وعلى ملعبه ضد خيتافي، ليحاول الآن مواصلة تلك السلسلة الجيدة قبل خوضه "ديربي العاصمة الإسبانية"، أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة.
وتقمص لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام دور البطولة في اللقاءات الأربعة الأولى للريال بالمسابقة، التي أحرز خلالها 5 أهداف، ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة حاليا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه.
ويتطلع بيلينجهام، الذي انتقل لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لمواصلة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة. وحافظ بيلينجهام على سلسلة انتصارات ريال مدريد في المسابقة، بعدما سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بمباراة الفريق الملكي ضد خيتافي، ليقوده للفوز 2-1 في مباراته الأخيرة بالبطولة قبل فترة التوقف الدولي.
ولن تكون مهمة الريال سهلة ضد سوسييداد، صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، الذي يعد أحد 5 أندية لم تذق طعم الخسارة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، وتعادل سوسييداد في مبارياته الثلاث الأولى أمام جيرونا وسيلتا فيجو ولاس بالماس، قبل أن يحقق انتصاره الأول بالمسابقة، عندما تغلب 5 -3 على ضيفه غرناطة.
ودائما ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة والندية خلال المواسم الأخيرة، ففي آخر 8 لقاءات بينهما في مختلف المسابقات، حقق الريال 3 انتصارات، مقابل فوزين لسوسييداد، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.
من جانبه، يخوض برشلونة، مواجهة لا تقل صعوبة أمام ضيفه ريال بيتيس، يوم غد، حيث يطمح الفريق الكتالوني لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيقه فوزه الرابع على التوالي. وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في بداية حملة الدفاع عن لقبه، بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي، قبل أن يتغلب على قادش بملعبه، وفياريال وأوساسونا خارج ملعبه. ويطمع فريق المدرب تشافي هيرنانديز في مواصلة تفوقه على ريال بيتيس، بعدما تغلب عليه في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بجميع البطولات.
ومن المرجح أن يدعم لاعب الوسط الألماني المحنك إلكاي غوندوغان صفوف برشلونة في المباراة، بعدما أفادت تقارير إخبارية، بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا بعد إصابته في لقاء منتخب بلاده الودي ضد فرنسا الثلاثاء الماضي، أثبتت معاناته من كدمة قوية فقط تتطلب بعض الاحتياطات والتقييم اليومي.
ولن يكون بيتيس، الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، لقمة سائغة لبرشلونة، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه 1-0 على ضيفه رايو فاليكانو في المرحلة الماضية، والذي عاد به لطريق الانتصارات عقب تعادله مع أتلتيكو مدريد وخسارته أمام أتلتيك بيلباو في مباراتيه السابقتين.
في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فالنسيا في مواجهة محفوفة بالمخاطر لكلا الفريقين، حيث يسعيان لحصد النقاط الثلاث، ويوجد أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد خوضه 3 لقاءات فقط، عقب تأجيل لقائه مع إشبيلية في المرحلة الماضية، في حين يحتل فالنسيا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
وتغلب أتلتيكو على ضيفه غرناطة في المرحلة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعادل سلبيا مع مضيفه ريال بيتيس في ثاني لقاءاته بالمسابقة، ثم كشر عن أنيابه أمام مضيفه رايو فاليكانو، بعدما اكتسحه بنتيجة 7-0، محققا أكبر فوز في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.
وربما تشهد مباراة فالنسيا الظهور الأول للمدافع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز مع أتلتيكو هذا الموسم، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به منذ تموز (يوليو) الماضي، وحالت دون خوضه أي لقاء مع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى الآن. وستكون تلك المباراة بمثابة "البروفة الأخيرة" لأتلتيكو قبل مباراته المهمة ضد مضيفه لاتسيو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في مستهل لقاءاته بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أما فالنسيا، فبعد بدايته القوية في البطولة هذا الموسم، والتي شهدت فوزه على مضيفه إشبيلية وضيفه لاس بالماس في أول مرحلتين، سرعان ما تراجعت نتائجه عقب خسارته أمام ضيفه أوساسونا ومضيفه ديبورتيفو ألافيس.
ويحلم جيرونا بمواصلة مفاجآته في البطولة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه غرناطة يوم الإثنين المقبل، حيث يسعى فريق المدرب ميتشيل للبقاء بين الكبار، ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام برشلونة، حيث تعادل في البداية مع ريال سوسييداد، قبل أن يفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة على خيتافي وإشبيلية ولاس بالماس.
وتفتتح مباريات المرحلة الخامسة اليوم، بلقاء رايو فاليكانو مع ضيفه ألافيس، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع قادش، وسيلتا فيجو مع ريال مايوركا يوم غد، ويلعب خيتافي مع أوساسونا، وفياريال مع ألميريا، وإشبيلية مع لاس بالماس، يوم الأحد المقبل. -(وكالات)



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