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أهداف متباينة بلقاء الأرثوذكسي والنصر بـالمحترفات اليوم

9/14/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يلتقي فريقا الأرثوذكسي والنصر اليوم عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، والتي حسم فريق الاتحاد لقبها الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وضمن فريق الأرثوذكسي مركز الوصافة والميداليات الفضية خلال الجولات الماضية، بعد أن جمع 22 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه عمان اف سي صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد فريق النصر بالمركز الرابع وبرصيده 13 نقطة.
وتعد المواجهة ذات أهمية أكبر بالنسبة لفريق النصر، حيث يسعى للفوز على الأرثوذكسي سعيا لخطف المركز الثالث، وانتظار مفاجأة من الاستقلال صاحب المركز الأخير وبرصيده نقطة واحدة، لإيقاف نظيره عمان اف سي غدا في آخر مواجهات البطولة، وبإلحاق الخسارة به، في حين أن أي نتيجة أخرى في المباراتين تعني تتويج اف سي غدا بالبرونز.
ومن المنتظر أن يقام غدا تتويج الاتحاد بلقب الدوري والميداليات الذهبية، على أن يتم منح 3 لاعبات جوائز فردية ممثلة بأفضلة لاعبة، وأفضلة حارسة مرمى، وجائزة لهدافة البطولة، والتي قد حسمتها بنسبة كبيرة المهاجمة اللبنانية في صفوف الاتحاد ليلى إسكندر، بعد أن سجلت 14 هدفا في البطولة، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقاتها المهاجمة الغانية بفريق الأرثوذكسي رحمة جافارو التي سجلت 8 أهداف.
ويسعى الأرثوذكسي، إلى تسجيل فوز معنوي في آخر مباراة له بالموسم الحالي، بعد أن قام بعمل جيد في بطولتي الدوري وكأس الأندية النسوية الأردنية السعودية، حيث خرج على يد حامل اللقب بفارق الركلات الترجيحية من المربع الذهبي، فيما خسر بلقاء وحيد بالدوري الحالي من الاتحاد أيضا بمرحلة الذهاب، مع منافسته على اللقب حتى الجولة الماضية.
ويملك المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا، العديد من الأوراق الفنية المهمة القادرة على تكرار الفوز على النصر، بعد أن فاز "نسور عبدون" في مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة ذاتها (2-1)، معتمدا بصفة أساسية على كل: من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، سلوى خليل، شذى سهاونة، جيليان مورغان، انشراح حياصات، ناومي أنيما، ميرا عطاري، لونا المومني ورحمة جافارو.
وبدوره، يتمسك المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، "ببصيص من الأمل" في رحلته نحو الصعود إلى منصة التتويج والظفر بالميدالية البرونزية، رغم صعوبة المهمة بتسجيل الفوز في لقاء اليوم، وانتظار خسارة عمان اف سي غدا.
ومن المتوقع، أن يدفع أبو هنطش بتشكيلة مكونة من: سوزان أبو قرق، رناد الشوبكي، عليا حسن، سناء مفلح، نور المشايخ، تمارا أحمد، رنيم داود، رزان الزاغة، ميسم الأقطش، مايا عويسات وفريدريكا توركودزور.



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