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انطلاق فعاليات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

9/14/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية، فعاليات اليوم الأول من منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي انطلقت أمس على ميدان الإسطبلات الملكية في الحمر، بمشاركة أكثر من 137 جواداً لأهم الإسطبلات العربية والمحلية، للمنافسة على الألقاب بين أهم السلالات العربية الأصيلة بعد أن أصبحت البطولة مركز اهتمام وجذب لمالكي الخيل في المنطقة.
وتستمر منافسات البطولة، حتى مساء يوم غد، الذي يشهد إقامة المسابقات النهائية، فيما تستكمل اليوم منافسات التصفيات التأهيلية للبطولة.
وبدأت منافسات البطولة صباح أمس، بإقامة فئات الأمهار للمواليد الصغار، مرورا بالأفراس لمختلف المواليد، ومن ثم الفحول وكذلك بطولات الإناث المسنة وغير المسنة والذكور غير المسنين، وأجمل رأس ذكور وأجمل رأس إناث.
وتشارك في منافسات البطولة، وفود من لبنان والبحرين والسعودية، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد، وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من مالكي الإسطبلات في المنطقة. وتعتبر بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة التي تقام سنويا في الأردن، من البطولات التي تحظى بمتابعة الكثيرين الذين يتواجدون في كل عام في مكان الحدث لمتابعة جمال الخيول، وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة من خلال الفحوص البيطرية للخيول المشاركة.



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