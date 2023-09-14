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الكتة والقوقازي في مواجهة قوية عنوانها البقاء في الدرجة الأولى

9/14/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






تبدأ اعتبارا من اليوم لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تشهد مشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
وحسب البرنامج الذي أصدره الاتحاد، يلتقي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، فريقا الكتة والقوقازي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي يوم الثلاثاء المقبل، فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وتقام يوم الجمعة 29 من أيلول (سبتمبر) الحالي مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي عند الساعة السادسة مساء فريقا الكتة ويرموك الشونة، وعند الساعة الثامنة مساء يلتقي فريقا القوقازي وكفرسوم، وفي الجولة الأخيرة لهذه المرحلة يلتقي فريقا القوقازي ويرموك الشونة يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريقا كفرسوم والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وذلك يوم الثلاثاء 7 من الشهر ذاته.
ويذكر أن فريقي كفرسوم والكتة يدخلان لقاءات هذه المرحلة برصيد 6 نقاط، حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يملك فريق القوقازي نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على أي نقطة، وبات الفريق على مقربة من مغادرة دوري الكبار عائدا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وقرر اتحاد اللعبة، مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكان اتحاد اللعبة، حدد لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.
وكانت فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد، تأهلت إلى المربع الذهبي مع كامل النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، حيث نال فريقا السلط والأهلي 13 نقطة، وحصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط.
وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، مباراتي الجولة الأولى التي تقام يوم غد، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
دوري السيدات ينطلق اليوم
يقص فريقا البتراء وكفرسوم شريط افتتاح دوري أندية السيدات لموسم 2023، والذي يشهد مشاركة فرق عمان وحرثا والفجر، إضافة إلى فريقي البتراء وكفرسوم، حيث تقام منافسات الدوري وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، والفريق الحاصل على أعلى النقاط في ختام الدوري يتوج باللقب.
وتبدأ مباراة الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء، فيما يلتقي فريقا الفجر وحرثا عند الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب الدوري، فيما توج فريق عمان بلقب كأس السوبر يوم الجمعة الماضي، عندما تغلب على منافسه التقليدي فريق حرثا.



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