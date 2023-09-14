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الإنجليزية يسعى لمواصلة صدارة سلة الناشئين من بوابة كفريوبا

9/14/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يسعى نادي الإنجليزية، إلى مواصلة صدارته لجدول ترتيب فرق دوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق كفريوبا عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الحسن بإربد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى، في لقاء منتظر سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ "الغد".
ويسبق هذه المواجهة، إقامة مباراة قوية في الصالة نفسها وتجمع بين فريقي الجليل وشباب بشرى عند الساعة 5:30 مساء، وسيتم بث اللقاء أيضا عبر "الغد"، فيما يحل الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على الأشرفية عند الساعة 4 مساء بالمكان نفسه، وتحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة فريقي اتحاد عمان وبيت ايدس عند الساعة 6 مساء.
وينفرد فريق نادي الإنجليزية، بصدارة ترتيب فرق دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، بعد فوزه على فريق بيت ايدس بنتيجة (79-38)، في لقاء برز فيه اللاعب محمود عبيدات بتسجيله 29 نقطة مع 5 متابعات وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 30، يليه سعيد الخوالدة بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 35.
وقفز فريق اتحاد عمان إلى وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط عن فرق الجليل والأرثوذكسي وكفريوبا، والذين حلوا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا، بفوزه على شباب بشرى (89-49)، في لقاء برز فيه اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 32 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36.
وطوى فريق الأرثوذكسي عناد فريق الجليل، بفوزه الصعب (58-55)، في لقاء برز فيه اللاعب فيصل أيوب من جانب "نسور عبدون" بتسجيله 10 نقاط و12 متابعة "الدبل دبل" و2 بلوك شوت بفاعلية 15، كما تغلب فريق كفريوبا على فريق الأشرفية بنتيجة (54-48)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند المومني من جانب كفريوبا بتسجيله 12 نقطة مع 10 متابعات "الدبل دبل" و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 14.
ومع ختام منافسات المرحلة الثالثة، تراجع شباب بشرى إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما حل فريقا بيت ايدس والأشرفية بالمركزين السابع والثامن تواليا.



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