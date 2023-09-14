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إعلان القائمة الأولية لمنتخب السيدات استعدادا لوديتي هونغ كونغ

9/14/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة أولية ضمت 34 لاعبة، تأهبا لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وضمت القائمة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، رنيم الداود، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.

وتنطلق تدريبات المنتخب الأحد 24 أيلول الجاري في عمان، بحضور اللاعبات المحليات، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.

ويلتقي المنتخب الوطني مع هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و 29 تشرين الأول المقبل، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.



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