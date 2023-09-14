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4 فرق تسجل العلامة الكاملة بدوري الأولى

9/14/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






قفز فريق الجزيرة لصدارة فرق دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 6 نقاط، في ختام منافسات الأسبوع الثاني، وبفارق الأهداف عن أندية الشمال الثلاثة والتي تشاركه الرصيد نفسه، وهي: الصريح والعربي وكفرسوم.
وشهدت مباريات الأسبوع الثاني 6 انتصارات فيما سيطر التعادل على نتيجة مباراة البقعة وأم القطين، ليصبح التعادل الوحيد في 14 مباراة.
وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وكعادة الأندية الأردنية في كل البطولات تغيير الأجهزة الفنية، حملت نهاية منافسات الأسبوع قرار إدارة نادي البقعة الموافقة على استقالة المدير الفني عبد الإله الحناحنة بالتراضي، لتتعاقد مع المدير الفني الجديد وابن النادي عصام محمود، الذي سيقود فريق البقعة في مباراته المقبلة أمام فريق الهاشمية يوم الإثنين المقبل على ملعب السلط.
وتميزت مباريات الجولة الثانية من الدوري بمتابعة جماهيرية مميزة، إضافة إلى متابعة من إدارات الأندية التي حرصت على التواجد في المنصة والمدرجات لمشاركة الجماهير التشجيع ورفع معنويات الفريق.
وحرصت دائرة الحكام باتحاد الكرة، على تكليف الحكام المميزين بإدارة المباريات المهمة في الدوري، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نظرا لحساسية اللقاءات وتقارب المستويات والحضور الجماهيري.
وحملت بداية مباريات الجولة الثانية، مفاجأة عندما تغلب "الوافد الجديد " فريق صما على المتصدر السابق اتحاد الرمثا بهدفين لهدف، ليوجه صما رسالة
للفرق كافة، أن الدوري طويل ويحتاج للتركيز.
وشهدت منافسات الأسبوع، انتصارات لفرق الجزيرة، الصريح، العربي، كفرسوم، عمان اف سي، صما، وتعرض اتحاد الرمثا والسرحان للخسارة الأولى بعد الانتصار في الجولة الأولى، فيما افتتح عمان اف سي وصما رصيدهما من الانتصارات، ونال البقعة وأم القطين النقطة الأولى في مشوارهما بالدوري، فيما بقيت فرق الطرة واليرموك والعالية من دون نقاط حتى الآن.
وانخفض عدد الأهداف المسجلة في مباريات الأسبوع الثاني إلى 14 هدفا، وبنسبة هدفين لكل مباراة، بعدما كان المجموع الكلي في الأسبوع الأول، 22 هدفا بمعدل 3.1 هدف في المباراة، وارتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري إلى 36 هدفا وبنسبة 2.57 هدف في المباراة.
ويعد هجوم فريق الجزيرة الأقوى حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 7 أهداف، فيما ظل هجوم فريق اليرموك الوحيد في منافسات الدوري الذي لم يسجل أهدافا، ويعتبر دفاع فريق العالية الأضعف من الناحية الدفاعية، بعدما منيت شباكه بستة أهداف، وبقيت شباك فرق الصريح، العربي، كفرسوم خالية من الأهداف.
وتصدر لاعب اتحاد الرمثا طيار العواقلة، قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، فيما سجل لاعبا السرحان صهيب الوهيبي، والجزيرة محمود موافي 3 أهداف.
نتائج الجولة
فوز صما على اتحاد الرمثا 2-1، الجزيرة على السرحان 4-0، العربي على الطرة 2-0، كفرسوم على العالية 1-0، الصريح على الهاشمية 1-0، عمان اف سي على اليرموك 1-0، وتعادل البقعة وأم القطين 1-1.
ويفتتح فريقا العربي والسرحان، منافسات الجولة الثالثة من الدوري، عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويشهد يوم الإثنين المقبل إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الجزيرة مع صما عند الساعة السادسة على ملعب البترا، وفي التوقيت نفسه، يلعب أم القطين مع الطرة على ملعب الأمير محمد، ويلتقي الجاران اتحاد الرمثا وكفرسوم على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الخامسة مساء، ويشهد ملعب السلط مواجهة البقعة والهاشمية عند الساعة الخامسة مساء.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الصريح واليرموك عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وعند الساعة السادسة مساء، يستضيف ملعب البترا المباراة الثانية بين عمان اف سي والعالية.



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