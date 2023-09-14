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الفيصلي والوحدات وجماهيرهما يصعدون التحضيرات للموقعتين الآسيويتين

9/14/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






صعد فريقا الفيصلي والوحدات من تحضيراتهما استعدادا لمشاركة كل فريق بالبطولات الآسيوية، حيث يشارك الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوحدات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية عشرة في تاريخه.
ويلتحق لاعبو المنتخبات الوطنية الرجال والأولمبي بتدريبات ممثلي الكرة الأردنية في المشاركة الخارجية، حيث غاب عن كل فريق عددا كبيرا من اللاعبين في الأيام الماضية بسبب فترة التوقف الدولية.
وغاب عن الفيصلي كل من حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، وكل من محمد العمواسي، إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، أمين الشناينة، رزق بني هاني وعارف الحاج ، بسبب تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.
كما تغيب عن الوحدات للسبب ذاته كل من السوري خالد كردغلي، ويوسف أبو الجزر، فراس شلباية، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، عامر جاموس، محمد كحلان، مالك علان ومهند أبو طه.
ويلتقي فريق الفيصلي مع نظيره ناساف كارشي الأوزبكي مساء الاثنين المقبل على ستاد عمان الدولي لحساب المجموعة الثانية، في أول لقاء لفريق محلي لأكبر البطولات القارية بالملاعب الأردنية، فيما تضم المجموعة أيضا فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي.
وعلى الطرف المقابل، يستقبل الوحدات نظيره أهلي حلب السوري على الملعب ذاته يوم الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة الثانية أيضا، بالمجموعة التي يتواجد بها أيضا فريقا الكويت الكويتي والكهرباء العراقي.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
فيما تنص تعليمات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على تأهل 3 فرق أصحاب المركز الأول من مجموعات غرب آسيا، إضافة لأفضل فريق يحتل الوصافة من بين المجموعات الثلاث. ويسعى المدرب التونسي لفريق الفيصلي غازي الغرايري بالوصول مع اللاعبين لأعلى جاهزية فنية، أملا في الظهور بصورة طيبة، بعد خسارة“الأزرق” آخر مباراة محلية من أمام الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما يجد المدير الفني الجديد لفريق الوحدات، العماني رشيد جابر نفسه أمام مهمة صعبة في ظل قدومه مؤخرا لقيادة“الأخضر”، معتمدا على الحالة المعنوية الإيجابية للفريق في الفترات الماضية،
وقامت إدارة الناديين خلال الأيام الماضية في توجيه الدعوات لجماهيرهما بالحضور بأكبر عدد خلال المباراة الافتتاحية بالبطولة القارية، أملا في دعم الفريق من الناحيتين المعنوية والمادية، ولضمان تسجيل انطلاقة جيدة في البطولة نحو تحقيق إنجاز لكل فريق.
وتتسابق جماهير القطبين على شراء التذاكر ودعم فرقها بحثا عن تعزيز الحالة النفسية عند اللاعبين.
ويعقد النادي الفيصلي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته يوم الأحد المقبل في فندق غراند بالاس في العاصمة عمان عند الساعة الثانية ظهرا يتبعه مدرب ناساف، فيما يقام المؤتمر الصحفي لفريق الوحدات وفريق أهلي حلب يوم الاثنين عند الساعة الثانية عشرة والنصف في فندق الريجينسي.



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