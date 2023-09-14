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الجليل وسحاب يلتقيان بافتتاح الجولة الخامسة بدوري المحترفين اليوم

9/14/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يحتضن ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم، أولى مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الجليل وسحاب، بطموح مشترك بين الفريقين للوصول للمركز الخامس مؤقتا على سلم الترتيب.
وتعود عجلة“المحترفين” للدوران بعد توقف امتد قرابة 20 يوما، بسبب فترات التوقف الدولية، والتحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، حيث لعب منتخب الرجال مباراتين وديتين أمام النرويج وخسر بها 6-0، وتعثر مع أذربيجان بنتيجة 2-1، بينما بلغ المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه على منتخبات بروناي دار السلام 9-0، وسلطنة عمان 1-0، وسورية 2-0.
وتستأنف مباريات الجولة غدا بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي السلط والرمثا على ملعب الأول عند الساعة السادسة، فيما تجمع الثانية مغير السرحان والأهلي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف، على أن تقام مواجهة وحيدة يوم بعد غد، وتجمع بين فريقي شباب الأردن ومعان على ستاد البترا عند الساعة السادسة.
وقام اتحاد الكرة، بتأجيل مواجهتي الحسين إربد والوحدات إلى 16 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ومواجهة الفيصلي وشباب العقبة إلى 17 من الشهر ذاته، بسبب مشاركة الوحدات والفيصلي ببطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا.
وأنهى الحسين إربد الجولة الرابعة وحيدا في صدارة الترتيب وبرصيده 12 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما حل الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، الفيصلي ثالثا برصيد 9 نقاط، الرمثا 6 نقاط، شباب العقبة وسحاب 5 نقاط، الأهلي ومغير السرحان 4 نقاط، الجليل والسلط وشباب الأردن 3 نقاط، وفي المركز الثاني عشر والأخير يتواجد فريق معان وبرصيده نقطتان فقط.
الجليل× سحاب
يأمل فريق الجليل في تحقيق أول انتصار له ببطولة الدوري والمضي قدما للأمام نحو تحقيق هدفه المتمثل في المواصلة بدوري المحترفين لموسم آخر، إلى جانب تسجيل الفوز التاريخي الأول له أمام سحاب ببطولة الدوري، بعد أن التقيا في مناسبتين، تعادلا في واحدة وخسر الجليل في الثانية، علما بأن سحاب فاز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما قبل 3 أشهر ببطولة الدرع.
ويتطلع الجليل بقيادة المدرب محمد العبابنة، إلى استغلال التغيير الفني لدى الفريق المنافس، واستثمار خوض المباراة على أرضه، أملا بالعودة لسلسلة النتائج الإيجابية بعد فقدان النقاط كاملة في اللقاء الماضي أمام الأهلي.
ويملك العبابنة في خيارته عددا من اللاعبين أبرزهم: رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمد العدوان، نبيل خرشاش، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، ياسين طهري وصامويل أوفوري.
وعلى الطرف المقابل، يدخل فريق سحاب بطاقم فني جديد بعد مغادرة المدرب السابق أمجد أبو طعيمة، وتكليف المدرب فهد الجلاد لمباراة واحدة الجولة الماضية، قبل أن تعين إدارة النادي المدرب أحمد عبد القادر، من دون أن يتم تقييده في الأيام الماضية مديرا فنيا للفريق بسجلات الاتحاد، بسبب مشاكل لدى النادي في هذا الأمر.
ويسعى عبد القادر، إلى إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية الصعبة بعد الخسارة الأولى في الجولة الماضية أمام السلط، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي يمر بها الفريق على الصعيد الإداري.
وتتنوع خيارات المدرب في مواجهة اليوم من أجل تضميد الجراح، باعتماده بصفة أساسية على كل من: منذر الزعبي، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، محمد الرازم، أحمد طنوس، أحمد أبو كبير، حمزة الصيفي وأحمد العيساوي.
ويقود اللقاء، طاقم تحكيم مكون: من أحمد فيصل حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني محمد محرم، وموسى اللحام حكما رابعا.



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