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بفضل زوجته.. لاعب ألماني يعلن إسلامه

9/14/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الألماني روبرت باور مدافع فريق الطائي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، اعتناقه الإسلام.






وقال باور عبر خاصية "ستوري": "لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

وانضم قلب الدفاع روبرت باور إلى الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيردر بريمن الألماني، لمدة موسم مع أفضلية التجديد.

وسبق للمدافع الألماني البالغ 28 عاما اللعب في دوريات ألمانيا وروسيا وبلجيكا خلال السنوات الـ6 الماضية.

ويستعد فريق الطائي لمواجهة نظيره فريق الحزم يوم السبت المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات. RT





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