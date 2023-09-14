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اشهار ديوان جنون العشق المباح للشاعرة المغربية شرفة حسني في المكتبة الوطنية

9/14/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




استضافت المكتبة الوطنية مساء امس الأربعاء 13/9/2023 الشاعرة المغربية شرفة حسني لحفل اشهار ديوانها "جنون العشق المباح " وقدم قراءة نقدية للديوان الدكتورة مرام أبو النادي وشهادة إبداعية الأستاذ مراد سارة وأدار الحفل الأديب جروان المعاني.
قالت د. أبو النادي ان الديوان يضم 148 مئة وثمان و أربعين صفحة ،و من حيث النوع الأدبي فهو يصنف كقصائدَ نثرية؛ مع محافظة الأديبة شرافة على الكلمات المقفاة و السجع الواضح في سياقات كثيرة.
واشارت ان عنوان الديوان بحد ذاته مصدر جذب و تفكّر؛ فلن يمر مرور السحاب على من تقع عيناه عليه؛ سيقف في متاهة قصدتها الأديبة على الأغلب فحيرة التمييز إعمال مقصود ليس لتشكيك القارئ بقدر ما هو استدراج إغوائي محمود؛ ليقع فريسة فضوله وإن كان الوقوع حاصلا فلن يأسف القارئء على هذا الوقوع لأنه آمنٌ .. سيقع في واحة من الحروف التي نسجتها شرافة برومانسية و حس مرهف جعلني أصل إلى نتيجة و هي تأثر شرافة بنهج جبران خليل جبران لا سيما الذي انتهجه في قصيدة المواكب التي اقتبست منها أغنية أعطنى الناى وغنى لفيروز فقصيدة جبران سميت بالمواكب لأنها تبين مواكب الناس في حياتهم الواقعية، كما تصور مواكب النفوس التي تتطلع دائمًا إلى هدف بعد الحياة الواقعية الملموسة؛
وهذا ما يظهر بشكل جلي في قصيدتها الأولى كينونةُ عشقٍ للقوافي. والتي ختمتها ب
وبينت ان خاتمة اول قصيدة في مؤلفها هي ذاتها عنوان الكتاب.. لم تجعل شرافة العنوان منفصلا عن جسد أو محتوى الكتاب بل من تفاصيله القابعة في متنه؛ و قد ينم الأسلوب المباشر عن سمة شخصية للأديب كالوضوح وقد تكون أبعد من ذلك بكثير كالثقة في حرفها ...استخدام شرافة للعنوان بسياقين الأول سياق كان فيه على الهامش فتعاملت معه كفتيل لعقولنا و من ثم أشعلت هذا الفتيل عندما صرحت به كعنوان منفصل في قصيدة خاصة تحمله

حروف شرافة في كل نص كانت حروف تلامس الأثير بشفافيتها .. فيها لحن ملائكي، هذا النوع من النصوص الذي يجعلك تشكن عالم المثل لأفلاطوني، وفي حديثي هذا لا يعني أن شرافة وحدت موضوعاتها لتكون في الموضوع العاطفي في العشق بل نشرت فكرها شفافا بموضوعات وطنية متضمنة إشارات و رموز دينية كما في نص عزف على ألحان أندلسية

حاولت شرافة أن تحافظ على وحدة المشاعر ووحدة التصوير الفني بحيث تتماسك أجزاءُ النص بل يؤدي كلُّ جزءٍ وظيفتَه بكل اتقان، و إمساكها بزمام الوحدة العضوية كان يتطلب حذقا ومهارة كون معظم النصوص كانت طويلة نسبيا؛ فمنها ما تجاوز الثماني صفحات ... فطول النص يعني استرسال في الخيالات و الصور الدفاقة إلا أنها تمكنت من السيطرة على الأجزاء كي تصلنا الفكرة ناضجة مشبعة لتستمر حالة الانسجام مما يشكل دافعا قويا للقارئ للانتقال لينهل المزيد دون ملل أو انقطاع فكري ( تشتت)

هي ترابط أجزاء القصيدة ، وسيرها في تجاه واحد فكراً وشعوراً ، كلّ بيت يرتبط بما قبله ، وبما بعده ، ولا يجوز تقديم البيت أو تأخيره . وقد سميت بالوحدة العضويَّة ؛ لأنَّ ترابط أجزاء القصيدة ، يشبه ترابط أعضاء جسد الكائن الحي. ونحكم على توفّر الوحدة العضويَّة في القصيدة من خلال توفُّر العنصرين وهماوحدة الموضوع ووحدة الجو النفسيّ
واشاد مراد بالديوان وبلغته السلسة ووضوحها.



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