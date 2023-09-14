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حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

9/14/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كانت الليلة الغنائية، التي أحياها الفنان عمر العبداللات في ولاية كوالارادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ناجحة بمختلف المقاييس الفنية والجماهيرية، وحضر الحفل حشد هائل من جمهور الجاليات العربية حيث امتلأت جنبات المسرح بالجمهور إلى درجة لم تكن تجد معها موطئ قدم.

وعند إطلالة العبداللات على المسرح، استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق، ليقدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.

وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب من الجاليات العربية، مؤكداً فخره وإشتياقه للوقوف أمامه.

ويعد حفل العبداللات في كوالارادو، هو الخامس في جولته التي تشمل لقاء الجاليات العربية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحقق الجولة الفنية نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.

وسيغادر العبداللات وفرقته الموسيقية إلى ولاية جورجيا، لإحياء حفل السادس هناك، قبل أن يلتقي الجمهور المغترب، في كل من: واشنطن واوهايو وشيكاغو وسان فرانسيسكو.



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