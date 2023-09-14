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إيلون ماسك عن آمبر هيرد: متوحشة

9/14/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومؤسس SpaceX الشهير، عن تفاصيل جديدة حول علاقته السابقة مع الممثلة الأمريكية المثيرة للجدل آمبر هيرد، وذلك في سياق سيرته الذاتية الجديدة.

 ووصف ماسك علاقته بآمبر هيرد بأنها كانت "علاقة وحشية" في تصريحات مفاجئة ضمن سيرته الذاتية. وأشار إلى أنهما التقيا لأول مرة في فيلم Machete Kills في عام 2013، ولكن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد مرور أربع سنوات، عندما قدمت آمبر طلب الانفصال عن الممثل جوني ديب.

 وتطورت علاقتهما في مواقع عملهما، حيث زار ماسك موقع تصوير فيلم "أكوامان" في أستراليا، بينما زارت آمبر مصنع تيسلا في كاليفورنيا لمفاجأته في عيد ميلاده.

وعلى الرغم من أن عائلة ماسك كانت غير معجبة بعلاقته مع هيرد، وحدث الانفصال النهائي بينهما عام 2017، إلا أن هيرد أكدت في مقابلتها مع كاتب السيرة الذاتية أنها لا تزال تحب ماسك كثيرًا.

 تجدر الإشارة إلى أن هيرد غابت جزئيًا عن الإعلام بعد محاكمة التشهير التي شهدتها مع جوني ديب، ولكنها عادت تدريجيًا إلى الأضواء في عام 2022 واستعادت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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