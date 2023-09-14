إيلون ماسك عن آمبر هيرد: متوحشة

إيلون ماسك عن آمبر هيرد: متوحشة
التاريخ
9/14/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومؤسس SpaceX الشهير، عن تفاصيل جديدة حول علاقته السابقة مع الممثلة الأمريكية المثيرة للجدل آمبر هيرد، وذلك في سياق سيرته الذاتية الجديدة.
ووصف ماسك علاقته بآمبر هيرد بأنها كانت "علاقة وحشية" في تصريحات مفاجئة ضمن سيرته الذاتية. وأشار إلى أنهما التقيا لأول مرة في فيلم Machete Kills في عام 2013، ولكن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد مرور أربع سنوات، عندما قدمت آمبر طلب الانفصال عن الممثل جوني ديب.
وتطورت علاقتهما في مواقع عملهما، حيث زار ماسك موقع تصوير فيلم "أكوامان" في أستراليا، بينما زارت آمبر مصنع تيسلا في كاليفورنيا لمفاجأته في عيد ميلاده.
وعلى الرغم من أن عائلة ماسك كانت غير معجبة بعلاقته مع هيرد، وحدث الانفصال النهائي بينهما عام 2017، إلا أن هيرد أكدت في مقابلتها مع كاتب السيرة الذاتية أنها لا تزال تحب ماسك كثيرًا.
تجدر الإشارة إلى أن هيرد غابت جزئيًا عن الإعلام بعد محاكمة التشهير التي شهدتها مع جوني ديب، ولكنها عادت تدريجيًا إلى الأضواء في عام 2022 واستعادت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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