Friday, 15 September 2023 08:16 GMT

نسرين طافش عن مواصفات زوجها المستقبلي: عاقل ومجنون

9/14/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ردت الفنانة السورية نسرين طافش على مجموعة من الأسئلة التي استقبلتها من جمهورها على حسابها عبر إنستغرام، منها ما كان متعلقا بالجانب الفني، وآخر عن حياتها الشخصية.

وفي التفاصيل، بعد تجربتي زواج لم تتكللا بالنجاح، علقت نسرين على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج المستقبلي لها، قائلة إنه لا ينبغي أن يملك حسابا عبر إنستغرام.

وتابعت وهي تعدد المواصفات: "يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستغرام".

كما سخرت من متابع آخر طلب منها الزواج، فقال لها: "نسرين طافش أحلا وأجمل فتاة رأتها عيني ممكن تتزوجيني؟" لتجيبه بمشهد للفنان عادل إمام، يقول فيه: "طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خييير".

اقرأ أيضاً:
نسرين طافش: "بحب الحب بس مش لدرجة أفقد كرامتي"
للمرة الثانية.. نسرين طافش تعلن طلاقها رسميا
نسرين طافش تحدد صفات رجل أحلامها




MENAFN14092023000072011014ID1107074152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث