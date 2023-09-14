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وفاة شاب جراء تناوله المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

9/14/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي شاب يبلغ من العمر 20 عاما، في سريره بعد ساعات عدة من تناوله طبق معكرونة بالطماطم.

وفي هذا السياق لفتت صحيفة "الصن" البريطانية" إلى أن الشاب كان قد أعد طبق المعكرونة قبل 5 أيام وتركه في المطبخ خارج الثلاجة، وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.

ولكن بعد معاناته من الصداع وآلام في المعدة وغثيان، عاد الشاب إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط، وتقيأ بغزارة وعانى من الإسهال، ونام حوالي منتصف الليل، وعندما ذهب والداه القلقان للاطمئنان عليه في الساعة 11 من صباح اليوم التالي، وجدوه متوفيا.

الى ذلك توصل الفحص القانوني إلى أنه توفي في حوالي الساعة الرابعة صباحا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة.

كما كشف تقرير تشريح الجثة في وقت لاحق أنه كان يشتبه في التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية، وهي سُلالة تُسبب المرض للإنسان وتَنتقل إليه عبر الأغذية الملوثة.

وقال مؤلفو التقرير: "تم حفظ السباغيتي في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، لقد سمح هذا للبكتيريا بالنمو والذي من المحتمل أن يكون مسؤولاً عن النتيجة المميتة".

وشعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب من أن "شيئا بسيطا جدا" يمكن أن يقتلهم.

قال أحد الأشخاص: "أنا أتناول البيتزا بانتظام بعد يوم أو يومين من تركها على الجانب، لم يكن لدي أي فكرة".

بينما كتب آخر: "3 أيام هي قاعدتي لبقايا الطعام، سأعيد النظر في ذلك". -وكالات

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