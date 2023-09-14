آلاف الأشخاص "اختفوا" داخل السجون السورية خلال الحرب الأهلية التي امتدت إلى ما يزيد على 10 سنوات، الأمر الذي دفع الأهالي، في ظل حالة اليأس، إلى دفع مبالغ مالية طائلة لوسطاء ومسؤولين في الحكومة وأجهزة الأمن لمعرفة أي معلومات عن أقاربهم، دون جدوى في أحيان كثيرة.

قبالة شارع رئيسي يقع على جبل في شمالي إسطنبول، في تركيا، تتذكر ملك، امرأة سورية، اعتقال اثنين من أبنائها المراهقين في عام 2012.

كان ابنها الكبير، محمد، 19 عاما، يخدم في الجيش السوري، وتلقى أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في الحي الذي كان يسكن فيه، لكنه لاذ بالفرار، وداهمت قوات الأمن مزرعة كان يختبيء فيها، واعتقلته.

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وبعد فترة وجيزة، اعتقلت السلطات ابنها الثاني، ماهر، وتقول: "كان عمره 15 عاما، اعتقلوه من المدرسة لمجرد أن شقيقه انشق".

ولم تر ملك ابنيها، محمد أو ماهر، منذ ذلك الوقت، وبحثت مرارا عنهما، فالطريقة الوحيدة التي تفضي دوما إلى الحصول على أي معلومات هي دفع مبالغ مالية طائلة.

ملك (جالسة) لم تر ابنيها منذ عام 2014 ولا تعرف أي معلومات عنهما.

في معظم الحالات، تُدفع هذه المبالغ إلى وسطاء يعملون لصالح أفراد في السلطات السورية أو على صلة بهم.

وعلى مدار سنوات تعاملت ملك مع محام كان وعدها بالحصول على معلومات بشأن ابنيها، لا سيما ماهر، وكان يطلب منها في كل مقابلة مبلغا ماليا يدفعه لوسطاء أو ضباط في السجن.

دفعت ملك للمحامي، خلال سنوات، ما يزيد على 20 ألف دولار، دون جدوى، وتشعر حاليا أنها تعرضت لاحتيال من أشخاص كذبوا عليها.

وتقول: "الأمر أشبه بغريق يتشبث بقشة، إنهم يستغلون مشاعر أم تبحث عن ابنها".



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غادرت ملك سوريا مع ابنها الأصغر، رامز، في عام 2017، بعد احتجازها لعدة أشهر، وبدأت حياة جديدة في تركيا.

تضع الأم صورا لابنيها المفقودين في كل مكان في شقتها الصغيرة في الطابق الأرضي.

ملك الآن في منتصف الخمسينيات من عمرها، بشعر مائل إلى الحمُرة وابتسامة كبيرة وعينين لامعتين، تحجب ألما عميقا.

وليست قصة ملك هي الوحيدة في هذا المضمار، إذ يخسر العديد من السوريين مبالغ مالية طائلة في رحلة البحث عن أقاربهم المفقودين.

ويوجد افتراض أن دفع الرشوة هو الطريق الوحيد لإنجاز الأمور، حتى من أجل معرفة معلومات عن أشخاص اختفوا أو من أجل إطلاق سراحهم.

ولا تكمن المشكلة في أن الطريقة لا تنجح إطلاقا، بل في أنها قد تنجح أحيانا.

بدأت جذور الحرب الأهلية في سوريا عندما خرج كثيرون في انتفاضة سلمية، عام 2011، للمطالبة بالتغيير، بيد أن نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، قمع المتظاهرين العزّل، مما أسفر عن مقتل واعتقال الآلاف.

كان محمد عبد السلام أحد هؤلاء المتظاهرين، اعتقلته الشرطة عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة إدلب في أوائل عام 2012، وأخبره الضابط أنه سيخضع لاستجواب يستغرق خمس دقائق فقط.

سُجن محمد في سجن صيدنايا سيء السمعة، الذي يقع على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة السورية دمشق.

ويقول: "تعرضت للتعذيب بأبشع الطرق وأكثرها وحشية".

اعتُقل محمد لمدة خمس سنوات قبل إطلاق سراحه.

اعتقد ساجنوه، ذات مرة، أنه توفي متأثرا بجراحه، فنقلوه إلى "غرفة الملح"، وهي غرفة لحفظ الجثث (بعد تغطيتها بالملح لمنع انتشار رائحتها).

ويقول: "عندما استيقظت، نظرت يمينا ويسارا وبدأت ألمس الجثث".

وعندما اكتشف رجال الأمن في سجن صيدنايا أن محمد لا يزال على قيد الحياة، أخرجوه من غرفة الملح ونقلوه إلى زنزانته.

استلمت عائلة محمد شهادة وفاة عام 2014، تفيد أنه توفي بسبب نوبة قلبية، إلا أن والده رفض تصديق الرواية، وواصل بحثه عن ابنه، واستطاع عن طريق وسطاء مختلفين التواصل مع عائلة على صلة بالرئيس الأسد وأُبرم اتفاق.



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ويقول محمد إن والده اضطر إلى جمع ما يزيد على 40 ألف دولار لتأمين إطلاق سراحه، وهو ما دفعه إلى بيع أرض العائلة، بيد أن إطلاق سراح محمد كان في عام 2017، وامتدت "الدقائق الخمس" (لاستجوابه) إلى خمس سنوات، وهو يعيش حاليا مع عائلته في اسطنبول.

وللأسف توفي والد محمد في غارة جوية قبل أن يتمكن من رؤية ابنه، وإطلاق سراحه أخيرا.

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا قرارا يقضي بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا لمعرفة مصيرهم.

كما ظهرت منظمات تساعد أقارب المختفين، مثل رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.

شارك في تأسيس الرابطة رياض أفلار، وهو تركي الجنسية قصير ونحيف له لحية ومبتسم، قضى سنوات عديدة في السجن سيء السمعة.

رياض أفلار، سجين سابق، يساعد الآن أهالي المفقودين السوريين في البحث عن أقاربهم.

اعتُقل رياض عام 1996، وكان عمره 19 عاما، أثناء دراسته في سوريا، كانت جريمته أنه انتقد الحكومة في متن رسالة أرسلها إلى صديق، ثم اختفى رياض، مثل كثيرين، ولم تسمع عائلته أي شيء عنه طوال 15 عاما.

وأُطلق سراحه أخيرا قبل ست سنوات، بعد 21 عاما قضاها في السجن، أسس بعدها، بالتعاون مع أحد رفقائه في السجن، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، والتي تهدف إلى مساعدة أهالي السجناء في صيدنايا.

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بدأت الرابطة إجراء مقابلات مع معتقلين سابقين، ويقول رياض: "سألناهم: من كان معكم؟"، وطلبوا من السجناء السابقين عدم ترديد ما سمعوه من أشخاص آخرين، بل يتحدثون فقط عما رأوه بأنفسهم داخل السجن.

بعد ذلك، استطاع رياض وصديقه جمع هذه المعلومات وحفظها في قاعدة بيانات ومقارنتها بقوائم السوريين المفقودين التي قدمها الأهالي.

ويقول: "بدأنا مقارنة الأسماء... وبدأنا ننقل الأخبار للأهالي عن أبنائهم وما حدث لهم".

ويشعر رياض بقلق عميق إزاء حجم الأموال التي يدفعها الأهالي في مسعى لمعرفة أي معلومات عن أقاربهم، ويقول إنه يعرف بعض الأشخاص اضطروا إلى بيع منازلهم.

أجرت الرابطة دراسة تفصيلية بشأن المبالغ المالية التي دفعتها الأهالي بالدولار الأمريكي، وحساب متوسط المبلغ وضربه في العدد المعلن من جانب الأمم المتحدة البالغ 100 ألف مفقود، وقدّرت الدراسة أنه خلال الفترة بين عامي 2011 و2020، بلغ حجم المبالغ المدفوعة 900 مليون دولار.



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وينظم رياض وفريقه ورش عمل لمساعدة الأهالي في كشف احتيال الوسطاء، وأطلعني على وثيقة أُعطيت لبعض الأهالي، وشرح لي سبب كونها مزورة بشكل واضح.

يقول: "تحمل (الوثيقة) شعارا. لا يوجد فرع مخابرات في سوريا يحمل شعارا".

أما أشكال الاحتيال الأخرى فيصعب رصدها إلى حد ما.

أوصلنا رياض إلى قدري أحمد بادلي، الذي يعيش حاليا في مدينة إدلب، ويبحث عن شقيقه المفقود الذي اعتُقل عام 2013.

سعى قدري وعائلته مرارا، وأنفقوا أموالا طائلة، للبحث عن شقيقه.

ويقول قدري إن شخصا نشر على فيسبوك، قبل أسابيع فقط، أنه أُطلق سراحه مؤخرا من سجن صيدنايا، ويمكنه المساعدة بمعلومات للتعرف على سجناء.

ويضيف قدري: "تواصلنا معه وكشف لنا تفاصيل عن أخي لا يعرفها أحد، حتى أنه وصف لنا الوشم الذي كان على جسده".

وأوصله السجين السابق بمحام وعده بتأمين إطلاق سراح شقيقه مقابل 1100 دولار.

دفعت الأسرة دفعة مالية أولى قدرها 700 دولار، لكن بعد ذلك اختفى المحامي والسجين السابق وأغلقا هاتفيهما.

وبعد عشرة أيام، استلمت الأسرة شهادة وفاة رسمية تفيد بأن شقيق قدري توفي عام 2014 في صيدنايا.

يقول رياض إن معظم الوسطاء الذين يقدمون المساعدة يعملون في أجهزة الأمن والمخابرات أو معها.

وهذا ما يؤكده أحد المحامين السوريين، فر مؤخرا إلى لبنان.

تخصص المحامي، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، على مدار 10 سنوات، في القضايا التي تنظرها "محكمة الإرهاب"، وهي تتعامل بشكل رئيسي مع المعتقلين المدنيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السورية تعسفيا، وكانت السلطات قد أنشأت المحكمة بأمر رئاسي عام 2012، ويجري تعيين مسؤوليها من جانب قوات الأمن.

ويقول: "تستطيع (المحكمة) مقاضاة شخص بتهمة إبداء إعجابه بشيء على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويُرسل العديد من المتهمين في هذه المحكمة إلى سجن صيدنايا، إن لم يكونوا محتجزين هناك بالفعل.

ويضيف المحامي أن المحكمة أُطلق عليها اسم "محكمة الملايين"، بسبب حجم الأموال الطائلة التي يجري تداولها بها.

ويقول: "الفساد والرشوة العمود الفقري للنظام السوري، لذا يمكن رشوة أي جزء في هذا النظام".



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ويعتقد المحامي أن الأموال يتقاسمها أفراد في السلطات السورية: "في بعض الأحيان يوجد ضباط في رتب أعلى يريدون نصيبا من المبلغ المدفوع".

قضى المحامي، طوال السنوات العشر الماضية، يساعد أهالي المفقودين والمختفين، ويقول إنه استطاع البحث عن كثيرين وإطلاق سراحهم من السجن.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك بعض الذين ساعدهم، مثل سناء (اسم مستعار)، كان من الصعب تتبع أثر أفراد أسرتها.

في يوم من أيام صيف عام 2012 الحار، داهم ما يزيد على 20 من رجال الأمن منزل سناء في العاصمة دمشق واعتقلوا ابنها وزوجها وشقيقها.

تواصل العديد من الأشخاص مع سناء وعرضوا عليها معلومات مقابل دفع مبالغ مالية، وفي إحدى المرات، دفعت مبلغا قدره 20 ألف دولار، دون الحصول على شيء.

تقول "سناء" إن أملها ضئيل في رؤية أفراد أسرتها المفقودين مرة أخرى.

وتفحص سناء، بمساعدة المحامي، سجلات الوفاة لدى الشرطة العسكرية كل شهر، لمعرفة ما إذا كان أفراد أسرتها مدرجين على القائمة.

في خضم هذه الأحداث لم يتبق لها سوى صور أفراد أسرتها، تعد القهوة كل صباح وتجلس على طاولة القهوة، تنتظر اللحظة التي يطرقون فيها الباب ويعودون إليها.

وتقول: "أنا أعيش هنا مع ذكرياتي، هنا صورهم، أتحدث معهم وأقول لهم صباح الخير، حتى لو اعتقد شخص ما أنني مجنونة، ربما الإيمان بذلك يمنحني قدرا إضافيا من الأمل حتى أتمكن من الاستمرار".

اتصلت بي بي سي بالحكومة السورية لإبداء تعليق على هذا التقرير، لكن لم تتلق أي رد.