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أبطال أوراق النسيان التركي يروجون للمسلسل بالأردن

9/14/2023 11:22:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهد الأردن عرض أولى حلقات مسلسل " أوراق النسيان/ سارماشيك زاماني"، في عرض خاص في سينما تاج، بحضور أبرز أبطاله الممثلين التركيين هازال توريسان، ويغيث كيرازجي، كجزء من جولتهما في الشرق الأوسط للترويج للإصدار الجديد، من إنتاجات TOD الأصلية.
والعمل يدور حول دراما نفسية في أجواء إثارة عالية، وهو من إخراج غوكشن أوستا وللمؤلف سافاش كوركماز، ويشارك به ممثلون من أبرزهم بورسين ترزيوغلو وأونور تونا، وهو دراما من 16 حلقة وتم تصويره في تركيا.
الممثلة الرئيسية بورشين ترزيوغلو، التي لعبت دور شخصية رؤيا في أول مسلسل أصلي لتركيا على Netflix بعنوان "The Protector"، كانت أيضا البطلة في المسلسل الرقمي Hukumsuz وتدور حول جرائم قتل النساء في تركيا، تلعب في "أوراق النسيان" شخصية "ايزغي" التي لديها زواج سعيد ووظيفة تحبها، حيث تبدأ في التساؤل عن كل ما تؤمن به بعد كلمات شخص غريب تلتقي به يوما ما. ما هي حقيقة زوجها كريم؟ وهل يكون زواجهما الذي يبدو سعيدا على وشك الانهيار. ولا تعرف ما إذا كانت ستصدق ما تسمعه أو ما تراه أو ما تشعر به. نتيجة لاستجوابها، تجد إيزغي نفسها في مركز للشرطة، فهل يمكن لكريم أن يقتل امرأة؟
المسلسل في حلقته الأولى يكشف عن الأبعاد النفسية للعلاقات الزوجية التي تقوم على العنف والتهديد وأثرها على الصحة النفسية على المرأة والعائلة، وسيناقش هذه الآثار في حلقاته التي تنطلق في 21 من الشهر الحالي من إنتاجات TOD الأصلية، ومتاح باللغة العربية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار تزايد الحماس لعرض المسلسل، يمكن للمشاهدين متابعة العرض الأول له على TOD، بدءًا من 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث ستصدر المنصة حلقتين أسبوعيا.
صورت أحداث المسلسل في حي فاخر وعصري، فيما تلعب الممثلة هازال توريسان دور شخصية "آرزو"، بينما يلعب الممثل يغيت كيراتشي دور "أوزغور" وهو مطلق ولديه ابنة ومفوض في الشرطة.
"يحتل المحتوى التركي مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث يأسرهم بقصصه الغنية وعمقه العاطفي وصداه الثقافي. إن الأداء الجذاب للممثلين الأتراك، جنبا إلى جنب مع الروايات الفريدة، يخلق تجربة مشاهدة يتردد صداها بعمق في جميع أنحاء العالم العربي، مما يعزز التواصل القوي والدائم"، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD.
ورحب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات، بالمجموعة التي استضافتها الهيئة في الأردن. وشدد على أهمية الاستفادة من صناعة الأفلام والتصوير لعرض الإبداعات الفنية الأردنية.
وذكر عربيات أيضا أن الهيئة ترحب بشدة بالعديد من شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بهدف إلهامها لإنتاج المزيد من الأفلام داخل البلاد.
وعبر نجوم المسلسل، ومن بينهم الممثلة الشهيرة هازال توريسان، عن سعادتها بزيارتها للأردن. قالت توريسان: "أنا سعيدة للغاية بشأن الإصدار القادم من مسلسلنا. لقد كانت رحلة مذهلة، ولا يسعني الانتظار حتى يشهد الجمهور الأردني القصة الجذابة التي عملنا بجد لإحيائها". وأعرب يغيت كيرازجي عن تأديته الشخصية التي دفعته إلى استكشاف أعماق جديدة كممثل، قائلاً: "لقد كرست جهدي ووقتي لجعل هذا الدور يصبح حقيقة، وأنا أؤمن بأن تفانينا الجماعي في أصالة العرض وعمقه سوف يأسران الجماهير ويثيران اهتمامهم بلا شك، مما يخلق تجربة مشاهدة رائعة لا تنسى".



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