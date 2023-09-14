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قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاته

9/14/2023 11:22:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الالتهاب المعروف باسم الالتهاب المزمن يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية، لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحته.
يمكن أن يكون الالتهاب رد فعل من الجسم للعدوى، ولكنه يمكن أن يكون أيضا رد فعل مضادا "لمواد غير مرغوب فيها في الجسم، مثل السموم الناتجة عن دخان السجائر أو زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون في منطقة البطن"، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن جامعة هارفارد.
إن النوع الأخير من الالتهاب، المعروف باسم الالتهاب المزمن، يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية. لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحة الالتهاب، بحسب ما نشره موقع Deseret News.
تعد الفواكه والخضراوات والتوابل من بين الأطعمة التي تحارب الالتهاب، وفقا لموقع Health Line، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب المزمن.
- الطماطم: تحتوي على اللايكوبين وفيتامين C، الذي يسهم في تقليل الالتهاب، وفقا لموقع WebMD.
- السبانخ: من المعروف أن السبانخ والخضراوات الورقية تساعد على تقليل الالتهاب. إذ أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت العام 2020 أن مستخلصات الثيكامين من السبانخ مفيدة في تقليل الالتهاب. كما أن الخضراوات الورقية غنية أيضا بفيتامين E، الذي يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب.
- الكالي: بما أنه غني بفيتامين K، فإن له خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في دورية Microorganisms. ووفقا لما ذكره موقع Mind Body Green، يحتوي الكالي أيضا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تسهم في تقليل الالتهاب.
- سمك السالمون: يشتهر بأنه من الأسماك الغنية بالأوميغا-3، مما يجعله مهما لتقليل الالتهاب. وبحسب ما نشرته Arthritis Founation، فإن الأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والماكريل لها أيضا خصائص مضادة لالتهابات المفاصل المزمنة.
- الشوكولاته الداكنة: تحتوي على مركبات الفلافانول والبوليفينول والثيوبرومين. وتشمل بعض فوائد الشوكولاته الداكنة تقليل الالتهاب وتقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
- أطعمة متنوعة: وتشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تسهم في تقليل الالتهاب الفراولة والكرز واللوز والبرتقال والأناناس والثوم والقرنبيط والعنب وزيت الزيتون البكر. ويعتقد أيضا أن الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والفاصولياء والأعشاب والتوابل أطعمة مضادة للالتهابات، وفقا لموقع Web MD.
الشوكولاته الداكنة المثالية صحيا
تمتلئ الشوكولاته الداكنة بالفلافانول والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور، وفقا لجامعة هارفارد. والنسبة المثالية للشوكولاته الداكنة، التي يمكن اختيارها، هي 70 % أو أعلى لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الفلافانول. لكن يجب الحذر من أن المرارة ترتفع مع ارتفاع نسبة الفلافانول، لكن يمكن تخطي تلك العقبة من خلال تناولها إلى الزبادي اليوناني والفاكهة.-(العربية نت)



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