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لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

9/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت روبوتات الذكاء الاصطناعي في إحدى مباريات اتحاد كرة القدم الأمريكي، وقد لفتت الأنظار بسبب شكلها الذي يبدو "بشري" بشكل لا يصدق وأثارت إعجاب كل من شاهدها.

وقد جلست الروبوتات التي من المقرر أن تظهر في فيلم The Creator، الذي سيعرض لأول مرة في 29 سبتمبر، على المدرجات لمشاهدة المباراة التي جمعت فريقي "Chargers" و"Dolphins"، ضمن جزء من استراتيجية إعلانية للفيلم.

بمجرد انتشار الصور ومقاطع الفيديو لروبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر في مباراة كرة القدم الأمريكية، أثيرت حالة من الضجة على الإنترنت. وبينما أبدى بعض مستخدمي الإنترنت إعجابهم بالروبوتات، توقع آخرون أن عصر الروبوتات قد بدأ وأنه سيحل محل البشر قريبا.

وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع مصورة للروبوتات وهي تتنقل في الملعب الذي استضاف المباراة.





وعلق أحدهم قائلا: "رأيت للتو بعض الروبوتات في الحياة الواقعية وأنا أشعر بالهلع".





يذكر أن "The Creator" أثار جدلا، بعد أن أظهر المقطع الدعائي لقطات حقيقية من انفجار مرفأ بيروت، وقد أعاد صانعو الفيلم توظيفها باستخدام المونتاج، مما ترك رد فعل عنيف، حيث أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وجرح ما يقرب من 7000 شخص.

المصدر: RT



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