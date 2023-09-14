لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)
التاريخ
9/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
شاركت روبوتات الذكاء الاصطناعي في إحدى مباريات اتحاد كرة القدم الأمريكي، وقد لفتت الأنظار بسبب شكلها الذي يبدو "بشري" بشكل لا يصدق وأثارت إعجاب كل من شاهدها.
وقد جلست الروبوتات التي من المقرر أن تظهر في فيلم The Creator، الذي سيعرض لأول مرة في 29 سبتمبر، على المدرجات لمشاهدة المباراة التي جمعت فريقي "Chargers" و"Dolphins"، ضمن جزء من استراتيجية إعلانية للفيلم.
بمجرد انتشار الصور ومقاطع الفيديو لروبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر في مباراة كرة القدم الأمريكية، أثيرت حالة من الضجة على الإنترنت. وبينما أبدى بعض مستخدمي الإنترنت إعجابهم بالروبوتات، توقع آخرون أن عصر الروبوتات قد بدأ وأنه سيحل محل البشر قريبا.
وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع مصورة للروبوتات وهي تتنقل في الملعب الذي استضاف المباراة.
وعلق أحدهم قائلا: "رأيت للتو بعض الروبوتات في الحياة الواقعية وأنا أشعر بالهلع".
يذكر أن "The Creator" أثار جدلا، بعد أن أظهر المقطع الدعائي لقطات حقيقية من انفجار مرفأ بيروت، وقد أعاد صانعو الفيلم توظيفها باستخدام المونتاج، مما ترك رد فعل عنيف، حيث أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وجرح ما يقرب من 7000 شخص.
المصدر: RT
MENAFN14092023000072011014ID1107074144
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