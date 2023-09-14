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الاحتفاء بالسينما الأردنية في النسخة 34 من أيام قرطاج السينمائية

9/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن عرض مجموعة من الأفلام الأردنية في دورته لهذا العام من خلال قسم خاص بعنوان "السينما الأردنية تحت المجهر"، وذلك بهدف الاحتفاء بالتطور السريع والحضور الدولي المتميز الذي شهدته الأفلام الأردنية خلال السنوات الأخيرة. بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، تم تصميم برنامج غني بعروض أفلام أردنية إضافة إلى مجموعة من الفعاليات واللقاءات السينمائية الهادفة إلى إبراز التميز والإبداع الأردني في مجال السينما.

يتضمن البرنامج عرض عشرة أفلام: أربعة أفلام روائية طويلة وفيلم وثائقي طويل وستة أفلام قصيرة بالإضافة إلى عقد ندوة حول السينما الأردنية. وتستضيف الهيئة الملكية للأفلام حفل استقبال على هامش المهرجان لتعريف الحضور بالسينما الأردنية والوفد الأردني الذي يضم 18 من صناع الأفلام بالإضافة إلى أعضاء من فريق الهيئة الملكية للأفلام.

قال المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري: "هذا الحدث الكبير تقدير مهم للإنجازات الكبيرة التي حققتها السينما الأردنية على مستوى العالم، وهو اعتراف بالدور الهام الذي تلعبه في مجال الفن السابع. نشكر مهرجان قرطاج السينمائي على هذه الفرصة الرائعة، ونتطلع بشوق إلى التواصل مع الجمهور التونسي وصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم لتعريفهم بالثقافة والإبداع الأردني من خلال فن السينما."

وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت قالت إدارة أيام قرطاج السينمائية إن "أيام قرطاج السينمائية تُخصّص "سينما تحت المجهر 2023" للأردن صاحب التجربة السينمائية الناشئة والذي يشهد تطورا واعدا بفضل ديناميكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة الأفلام".

قائمة الأفلام الأردنية المشاركة تشمل:
الأفلام الروائية الطويلة:
"ذيب" - إخراج ناجي أبو نوار، 2014
"بنات عبد الرحمن" - إخراج زيد أبو حمدان، 2021
"الحارة" - إخراج باسل غندور، 2020
"فرحة" - إخراج دارين ج. سلام، 2021

الفيلم الوثائقي الطويل:
"أرواح صغيرة" - إخراج دينا ناصر، 2019
"هدنة" - إخراج صالح خطايبة، 2020
"كروكا" - إخراج سامر بطيخي، 2022
"سلام" - إخراج زين دريعي، 2019
"تالفزيون" - إخراج مراد أبو عيشة، 2021
"ديانا" – إخراج ميسون خالد، 2020



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