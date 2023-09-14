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ما بين خوف انتشار الفيروسات وارتداء الكمامة.. بماذا ينصح المختصون؟

9/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






تزامنا مع عودة المدارس وتقلبات الأحوال الجوية، بين ارتفاع درجات الحرارة في الصباح وانخفاضها في المساء بشكل ملحوظ، وانتشار فيروسات الأمراض التنفسية والتحورات الجديدة لفيروس كورونا، تتزايد أعداد إصابات الأمراض التنفسية للكبار والصغار.
الموظفة هناء سعيد، تبين أنها تعيش مخاوف جديدة من إصابة أطفالها بأمراض التنفس، خصوصا أن لديهم حساسية تنفسية من الغبار والأجواء الجافة، وهذا ما يجعل إصابتهم بأحد أنواع الفيروسات التنفسية أشد بأعراضها من أي شخص آخر.
وتقول "دائما ما أعيش حالة فزع وخوف من إصابة أبنائي بالأمراض وتحديدا التنفسية، فينقلب البيت وكأنه قسم طوارئ"، لذلك تحاول قدر المستطاع في فصل الشتاء عدم التواجد في تجمعات كبيرة، وأيضا تحرص على عدم مخالطة المرضى، لتقليل فرص انتقال العدوى قدر المستطاع.
وتؤكد أنها تدعو الأمهات لأن يكنّ أكثر وعيا ومسؤولية في حال مرض أبنائهن، وعدم الاستهانة بالأمر بإرسال أبنائهن للمدرسة، متناسيات أن هناك طلابا مصابين بأزمات يمكن أن يكون الفيروس نفسه خطيرا عليهم.
ويؤكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية د.عبد الرحمن العناني، أن المناعة أصبحت أفضل أمام الفيروسات التنفسية وكورونا المتحور في كل عام، ويكون أقل تأثيرا عند انضباط الناس بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة، والتخلي عن عادات السلام باليد والتقبيل عند السلام. ويؤكد أنه لا داعي للعودة إلى ارتداء الكمامة، والتي يوضح أنها من الممكن أن تركز الفيروس بالجهاز التنفسي، ويصبح المرض أكثر تأثيرا، فكل ما على الناس هو الابتعاد عن السلام والتصافح في المناسبات، وأن يلتزم المريض منزله ويبتعد عن الناس، ومن يرى أن زميله أو قريبه مريض، فيجب أن يكون واعيا ويبتعد عنه وعن اختلاط القريب منه.
وينصح العناني بالابتعاد عن التجمعات، والتخلي عن العادات السيئة، وينصح بغسل اليدين باستمرار، واستخدام المعقمات خوفا من انتقال العدوى أو التخفيف منها.
وينصح بإعطاء مطعوم الانفلونزا الآمن منذ عمر الستة أشهر وأكثر، لأن له العديد من الفوائد في تخفيف الإصابة بالأمراض الفيروسية، وشرب السوائل الساخنة بكثرة.
ويشدد العناني على ضرورة أن يعي الأهل في حال تعرض الأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات وبالصفوف الأولى من المدرسة لعدوى المرض بأن يلزموا البيت لحين الشفاء، وذلك للتقليل من تفشي الأمراض والفيروسات، فهذه أمراض سريعة الانتشار، ومن الضروري أن يأخذ المريض قسطا من الراحة، خصوصا أن مناعتهم تكون ضعيفة وخوفا من التقاط عدوى جديدة.
ويؤكد أن الطعام الصحي ولعب الرياضة أكثر وسيلتين تضمنان مناعة رائعة للجسم.
في حين كشف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وخبراء ومختصون، أن هناك ارتفاعا بمعدلات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وبينوا أنه بالتزامن مع عودة الطلبة للمدارس، فقد تسجل الإصابات ارتفاعا مجددا، داعيا إلى تشجيع الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات.
وأشار المركز الأميركي، إلى أن هناك مخاوف من احتمال انتشار "كوفيد 19" جراء التجمعات الاجتماعية.
في حين صرح مؤخرا لـ"الغد" اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د.محمد حسن الطراونة، بعدم ضرورة وضع تقييدات على حالات الإصابة بكورونا في المملكة، لافتا إلى أن نسب الإدخالات في المستشفيات قليلة ولا توجد وفيات.
ولفت إلى أن النظام الصحي قوي ومستقر، ولا يوجد ضغط على المنظومة الصحية، مشددا على أهمية توخي الحذر للحالات الصعبة، والأخذ باحتياطات النظافة الشخصية، ومنع نقل العدوى إلى كبار السن وذوي الاختطار العالي.
وشدد الطراونة، على أهمية ارتداء الكمامة لحالات الضرورة من دون إجبار، لأن العالم وفق بروتوكولاته، لم يعد يفرض هذا القيد على المواطنين، مشددا على أهمية إجراء فحوصات الـ"بي سي آر" للحالات المشتبه بها، ومراجعة الأطباء عند الإصابة بحالات التهاب تنفسي علوي وسفلي.
ودعا إلى تهوية الغرف الصفية، وعدم المصافحة بالأيدي، وتجنب الدخول إلى الغرف الصفية في حالة الشك بوجود إصابة فيها، ومراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.
وتؤكد اختصاصية التغذية ربا العباسي، أن الغذاء الصحي المتنوع يرفع مناعة الجسم ويحسن من أدائه ويمنع الفرد من أن ينهار أمام أي فيروس بسهولة، إذ يمكن الحصول على فيتامين (د) بسهولة من أشعة الشمس لتعزيز مناعة الجسم، ويمكن الحصول عليه أيضا من خلال الأطعمة المختلفة الغنية بفيتامين (د) مثل: الألبان وعصير البرتقال.
وكذلك تقديم الأغذية الغنية بفيتامين (سي)، ومنها: البرتقال والفلفل الحلو، ويجب الاعتناء بعنصر الزنك الذي يرفع من مناعة الطفل، إذ يحصل عليه من الأطعمة مثل: الفاصولياء والمكسرات.
إلى ذلك، تناول البيض بشكل يومي أو كل يومين، إذ فيه الكثير من البروتين المفيد لصحة الطفل والكبير.
وتنصح العباسي بالتقليل من المواد الغذائية التي تقلل من المناعة، وأهمها الحلويات والسكاكر واللحوم المصنعة والنشويات المكررة.



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