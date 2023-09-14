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حراحشة يصدر دراسة نقوش صفائية جديدة- من البادية الأردنية الشمالية

9/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن مطبعة السفير، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "دراسة نقوش صفائية جديدة- من البادية الأردنية الشمالية الشرقية (الحرة)"، لمدير مديرية آثار جرش الدكتور رافع محيميد حراحشة.
يشتمل الكتاب على نقوش وادي أم خنيصر، نقوش فروع وادي سلمى "رجم آدم"، نقوش وادي الأبيض الغربي، نقوش وادي بخيتة، نقوش تل المسما، نقوش خباري أبو البسيس، نقوش مرب الشرفات، نقوش مرب الصون، نوش وادي الأبيض الشرقي، ونقوش روضة عيدة، وإلى جانب المصارد والمراجع، هناك ملحق أعلام الأشخاص، وملحق المفردات، وملحق أسماء المواضع والأمكنة، والقبائل والأقوام والآلهة.
وجاء الكتاب في خمسة فصول، تخصص الفصل الأول لدراسة رسوم ما قبل التاريخ، وجاء في تمهيد ومبحثين، عرف بالمنطقة التي جمعت منها الرسوم، وهي وادي راجل، ومدينة جاوا الأثرية، ومحيطها الحضاري، فيما يتحدث الفصل الثاني عن تنوع طرق صيد الأسود ووصفها في عشرين رسما توضح أن الصيد يكون من خلال الفارس وهو يرمي الأسد برمح طويل، أو يكون مواجها للأسد ويطعنه، إما في فمه أو في نحره ليصيبه في مقتل، وأحياناً يكون مع الفارس أشخاص راجلون، يهاجمون الأسود من الخلف بالرماح القصيرة أو السيوف أو الأقواس، كما أن هناك مواجهة مباشرة بين الأسد وشخص أو أشخاص راجلين عدة، يحيطون بالأسد ويحملون أسلحة كالرماح القصيرة والتروس أو السيوف أو الأقواس، كما ظهر صيد الأسد من على ظهور الإبل.
ويشير الفصل الثالث إلى مشاهد الصيد والطرد والقنص في الرسوم الصخرية، والنقوش المرافقة لها، مبينا المسوحات الأثرية في بادية بلاد الشام، والجزيرة العربية، عن عدد كبير من الرسوم الصخرية تعود لمختلف الفترات التاريخية، يعبر بعضها عن نشاط ممارسة الصيد بأشكاله المختلفة، وتوضح هذه الرسوم أن الصيد كان نشاطاً يومياً يمارسه الإنسان، معبراً بذلك عن جوانب من حياته الاجتماعية والاقتصادية.
ويقدم الفصل الرابع مشاهد الفروسية والغزو والقتال، وصور الفنان وبطولاته وإنجازاته وفروسيته، فبيئته الصحراوية، وثروته المتحركة، جعلته في حالة يقظة واستعداد دائم للغزو، أو رد الغزو، وهو ما عزز عنده قيم الشجاعة والجرأة التي عكستها رسومه الصخرية، حيث اهتم الفنان برسوم الخيل، وزينها بالسرج ذي الأهداب، وأغطية الظهر والعجز، والرسن المزخرف، والقلائد في عنقها.
ويتضمن الفصل الخامس رسوم الموسيقا والرقص، حيث تمدنا الفنون الصخرية المؤرخة بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي، بمشاهد عن أحد مظاهر الحياة الاجتماعية في المجتمع العربي القديم، فيما اشتمل كل فصل من فصول الكتاب على ملحق بالأشكال والرسومات والنقوش التي جرى دراستها بالإصدار وتم فهرستها حسب ورودها في الشكل.
في مقدمته، يقول المؤلف إنه جمع نقوش هذه الدراسة من عشرة مواقع من الحرة الأردنية الشمالية الشرقية، جميعها يقع شمال طريق بغداد باستثناء موقع وادي بخيتة، الذي يقع جنوب مدينة الرويشد، وغرب قاع "أبو الحصين"، وهذه النقوش هي جزء من نقوش تم جمعها، خلال أعمال ميدانية تمت في الفترة 2004-2012.
وتعد هذه النقوش الصفائية، كما يشير حراحشة، سجلا للحياة اليومية الاجتماعية والدينية والاقتصادية للقبائل العربية القديمة التي استقرت في الحرة الأردنية السورية، وشمال شرق الجزيرة العربية، وجزء من بادية العراق في الفترة الواقعة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي، حسب ما ورد من تواريخ في نقوشهم، ومن المؤكد أن وجود هذه القبائل كان سابقا للكتابات واستمر إلى ما بعد ذلك، يمكن القول إن الصفة العامة للنقوش الصفائية، أنها نقوش تذكارية، تبدأ بانتساب الشخص لأسرته من خلال سلسلة نسب، تعد أساسية في النص الصفائي، ويبدو أن هذا راجع لأهمية النسب في الحياة الاجتماعية عند هذه القبائل والمجتمع البدوي بشكل عام.
ويرى المؤلف أن بعض النقوش اقتصرت على سلسلة نسب فقط، قصيرة أو طويلة، وما يتبع سلسلة النسب ذكر انتمائه القبلي، ثم يذكر حدثا أو موضوعا من حياته اليومية، كالرعي أو الترحال والنجعة، أو ورود مكان ماء أو استسقاء أو تجاه من عدو، وأحيانا يذكر صراعات فيما بين القبائل أو مع أعداء من خارج القبائل كالأنباط والروم، كما يعبر عن مشاعره كالاشتياق والحب والوله أو الحزن أو ملكيته لشيء ما، من باب الإخبار عما يملكه أو ما جرى معه أو ما يشغله من مواضيع في حياته اليومية.
وقد جاءت هذه المواضيع على شكل تغريدات وأخبار قصيرة ومتنوعة، فإذا ما أتمها، توجهه بالصلاة والتوسل من الآلهة، وذلك بطلب الحماية له ولنقشه الذي خطه، والسلامة من الأعداء أو الشفاء من الأمراض، ويقابل ذلك أيضا الطلب والتوسل من الآلهة إيقاع الأذى والشرور والأمراض بكل من يشكل خطرا عليه أو يعبث بالنقش الذي كتبه، وهو يسعى بذلك إلى تخليد ذكراه، بعيدا عن عبث كل عدو أو مخرب كاره له.
ويتحدث حراحشة عن المضامين والمواضيع التي وردت في نقوش الدراسة، منها أدعية وصلوات، يقول "كما جاء في النقوش مفردات لطلب المساعدة والسلام وطلب الغنيمة، وطلب النجاة والخلاص، وهي الأكثر شيوعا بين الصيغ الطلبية الدعائية في نقوش هذه الدراسة، فهذه القضايا، هي ما يقلق الفرد والقبيلة عند حضورهم المناجع أو رحيلهم والأمراض والشر والانتقام وقلة الرزق والقحط على من يشكل خطرا على وجد القبيلة وحياة الشخص نفسه أو يشكل خطرا على النقش الذي كتبه أو الرسم".
أما النقوش التذكارية، فيقول المؤلف إن المضامين التذكارية أخذت حيزا كبيرا من النقوش، وجاءت على شكل رسائل قصيرة وتغريدات، تبرز النشاطات اليومية للأفراد، وما يشغلهم من هموم الحياة، وما مارسوه عند الكتابة، وقدم كاتب النقش ذلك بأسلوب خيري موجز، وأحيانا يذكر النقش خبرا واحدا، كالرعي أو الظعن أو خبر قتل عزيز عليه، وأحيانا أخرى يذكر في النقش نفسه أكثر من خبر
وعند الإخبار عن أحداث حياته اليومية، يبث الكثير من مشاعر الألم والحزن أو الخوف وعدم الأمان أو مشاعر الاشتياق والفر والوله، وفي الكثير من النقوش، يتبع ذلك بالتوسل والصلاة إلى الآلهة أن تمنحه السلامة والغنيمة، وتحميه من الأعداء والأمراض.
وعن نقوش الماء والاستسقاء، يقول حراحشة "هناك نقوش لها علاقة بالماء وأماكنه وزمنه، حيث يشكل الماء الهاجس الرئيس في حياة سكان البادية، فهم في حركة دائمة لتتبع مساقط الغيث، فحيث ما يوجد الماء يوجد الكلاء وتوجد الإقامة والاستقرار، ويعتمد هذا على شكلين من أشكال وفرة الماء، الأول: ماء المطر، ودوروه في نمو النبات، المصدر الرئيس لغذاء الحيوان، والثاني: آبار المياه والبرك، وهي مهمة في تحديد مكان الإقامة للقبيلة، واستدامة السقيا، فدائما تكون الإقامة قرب موارد الماء، وتأخذ كل قبيلة ماء خاصا بها، تدافع عنه وتحميه، وقد ورد في النقش الصفائية مفردات تدل على أماكن الماء وزمن هطوله، كما كان لهم أدعية وصلوات استسقاء إذا ما تأخر نزول المطر عن مواعيده فيتوسلون إلى الآلة أن تغيثهم، وترسل لهم المطر، ويسعون إلى إرضائها بأدعيتهم أو بتقديم القرابين "الذبائح" لها، وورد في النقش أنهم كانوا ينتظرون نزول المطر في مواسمه، وهم على معرفة تامة بأنوئه وأبراجه حسب تجاربهم".




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