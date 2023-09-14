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نحو أجندة حماية اجتماعية مراعية للعدالة الجندرية في الأردن

9/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ما تزال المرأة حول العالم، والأردن تحديداً، تواجه مخاطر متصاعدة في كثير من القضايا؛ كمحدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين النساء والرجال، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أوجه الضعف والتأثر عند التقدم في السن نظراً لغياب نُظم الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة.

في ضوء ذلك، ولفهم أعمق وأكبر لاحتياجات النساء والفتيات الأردنيات، ومدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من هذه المخاطر والتصدي لها، عقدت شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، لقاء الطاولة المستديرة وإطلاق ورقة السياسات:“نحو أجندة حماية اجتماعية مراعية للعدالة الجندرية في الأردن”، الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر 2023.

وشهد اللقاء الذي أدارته المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، إطلاق مذكرة سياسات حول نظم الحماية الاجتماعية في الأردن ومن ضمنها: الضمان الاجتماعي، والأطر القانونية، وصناديق المعونة والزكاة، والرعاية الصحية، والتحديات التي صاحبت كوفيد-19 وغيرها من القضايا، وذلك في إطار محور الحماية الاجتماعية الشاملة في مركز النهضة الفكري في منظمة (أرض).

وبحسب محارب، فإن“ملف الحماية الاجتماعية نال في زمن جائحة كورونا، اهتماماً واسعاً بين الأوساط الحكومية والمدنية والحقوقية؛ لمعرفة السبل الانجح في التصدي للأزمات وتداعياتها، حيث كانت الاستجابة وقتها متباينة في مختلف دول المنطقة”، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودتها مطلوبة“في أوقات السلم والحرب”.

وبينت محارب أولوية ملف الحماية الاجتماعية وأهميته للمرأة، داعية إلى ضرورة فتح حوار بين كافة الجهات نحو الحماية الاجتماعية الشاملة، الأمر الذي يتطلب تحول نماذج العمل الحالية من آليات التخفيف من الفقر أو الإغاثة القائمة على الأعمال الخيرية، إلى آليات حماية اجتماعية حقيقية قائمة على الحقوق وتشمل جميع الأفراد في المملكة.

من ناحيتها، تطرقت د. ماريا لوغرونو مستشار رئيس للوصول إلى العدالة والحماية الاجتماعية الشاملة في مركز النهضة الفكري، إلى قضايا عديدة تواجه المرأة الأردنية من قانون الجنسية والضمان الاجتماعي، وعدم وجود قوانين مخصصة لرضاعة الأطفال، مشددة على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون شاملة كافة المراحل العمرية منذ الولادة وحتى الوفاة.

ودعت إلى ضرورة أن تكون المرأة في محور التخطيط وإصلاحات سياسات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي تبرز أهميته بشكل خاص حالياً لما لأنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن والمنطقة من أهمية. وبحسب الدكتورة لوغرونو فإن النساء والفتيات هن الفئات الأكثر تضررا، مع الإشارة إلى أن 26% فقط من النساء العاملات حول العالم مسجلات في الضمان الاجتماعي. واعتبرت أن الوقت قد حان لتوفير الأمن والمزايا المستحقة للنساء ليس فقط للنساء في سوق العمل الرسمي، ولكن أيضًا للعاملات في القطاع غير الرسمي وأعمال الرعاية لأفراد أسرهن. مع اقتراح معاشات الأمومة ومعاشات التقاعد الشاملة كتدابير يمكن أن تضمن الحد الأدنى من الدخل في الأوقات التي تكون فيها المرأة في أمس الحاجة إليها.

أما، د. سناء الجلاصي، المستشار الرئيس للعدالة الجندرية والشباب في مركز النهضة الفكري، فلاحظت عدم توفر معلومات وأرقام بما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية للمرأة، متساءلة في هذا الإطار هل تتمتع النساء بالحماية اللازمة في الأوقات الصعبة؟ فخلال أزمة كورونا كانت النساء هن المسؤولات وبشكل كامل عن توفير الرعاية لأسرهن، وفقاً للجلاصي، التي أكدت ضرورة المراجعة الدورية لأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية لضمان وصولها للجميع بشكل متساوٍ.

ولفتت الجلاصي إلى أن غياب المحاسبة يؤثر بشكل كبير على رفعة الأنظمة المحيطة بالمرأة. كما ذهبت إلى أهمية إيجاد آليات لضمان وصول المرأة إلى سوق العمل بطريقة أسهل وأكثر مرونة وسد الفجوات، خاصة بعد الزواج أو الإنجاب. وبرأييها“لا حديث عن عدالة اجتماعية، دون تحقيق العدالة بين الرجال والنساء، وحماية الفئات الأقل رعاية”.

حيث تعد الحماية الاجتماعية“مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي، أو حماية جميع الأشخاص من ذلك طوال سنين حياتهم”، حيث تقترح في هذا السياق التحرك بعيداً عن نُهج الحماية الاجتماعية وأساليبها الضيقة وذلك من خلال تضمين التحويلات الأساسية في باقة أوسع من السياسات الاجتماعية والاقتصادية بهدف إيجاد وظائف أكثر وأفضل للنساء، وتقليص عبء أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها.

وكذلك البناء على البرامج الهادفة من أجل إنشاء مخططات شاملة من شأنها الحيلولة دون الوقوع في أخطاء الاستبعاد والوصم، لاسيما للنساء من الفئات الفقيرة والمهمشة، فضلاً عن تجنب تقييد التحويلات النقدية بشروط تزيد من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة، ودمج عناصر مستجيبة لاعتبارات العدالة بين الرجال والنساء مثل مرافق الرعاية النهارية الميسرة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة (الذين تقع مسؤولية رعايتهم في الغالب على عاتق النساء في سن العمل).

كما أوصت مذكرة السياسات بضمان تطبيق إجراءات مستجيبة لاعتبارات العدالة بين النساء والرجال من خلال آليات فعالة للرصد والشكاوى، بما في ذلك عمليات المراجعة الاجتماعية التشاركية التي تشمل منظمات حقوق المرأة، وصولاً إلى أهمية إجراء تقييمات تُحلل العوامل التي تؤدي إلى استبعاد المرأة وتعيق شمولها في مخططات الحماية الاجتماعية الحالية.



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