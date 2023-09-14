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وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تعاملت مع ٣٦ قضية العام الماضي

9/14/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هبة العيساوي
عمان - قال رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات إنه تم ضبط ٣٦ حالة اتجار بالبشر في المملكة العام الماضي.
وبين خليفات خلال جلسة خاصة بالتقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو ٢١٤ قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز ال ٥٠ قضية.



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