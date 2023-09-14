وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تعاملت مع ٣٦ قضية العام الماضي

وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تعاملت مع ٣٦ قضية العام الماضي
التاريخ
9/14/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - قال رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات إنه تم ضبط ٣٦ حالة اتجار بالبشر في المملكة العام الماضي.
وبين خليفات خلال جلسة خاصة بالتقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو ٢١٤ قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز ال ٥٠ قضية.
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