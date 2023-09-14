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الأشغال تنهي مشروع إعادة تأهيل لجزء من طريق المفرق-الصفاوي

9/14/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان العمل في مشروع إعادة تأهيل جزء من طريق بغداد الدولي بطول 4 كم في المنطقة الواقعة ما بين منطقة السعيدية ولغاية منطقة الصالحية بالاتجاه الأيسر للسير القادم من مدينة المفرق الى منطقة الصفاوي.
وتضمنت أعمال إعادة التأهيل إزالة طبقات الإسفلت القائمة وتنفيذ أعمال قطع وردم وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطة الاسفلتية الجديدة وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وتنفيذ عبارات أنبوبية بالإضافة لاعادة انشاء تقاطع الحرارة وتقاطع صبحا وتركيب إشارة ضوئية على تقاطع صبحا،
وتم صباح اليوم بالتعاون مع مديرية الأمن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميأ.
هذا ومن المنتظر أن تنفذ الوزارة أعمال صيانة إضافية على الطريق، الذي وضعته الوزارة على سلم أولوياتها لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل شاملة حال توفر المخصصات اللازمة.



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