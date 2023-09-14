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الخصاونة: الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل

9/14/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن، أن الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وأكّد الخصاونة أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.




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