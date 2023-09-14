الخصاونة: الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل

الخصاونة: الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل
التاريخ
9/14/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن، أن الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وأكّد الخصاونة أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.
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