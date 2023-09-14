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الأردن يسير طائرة مساعدات ثانية إلى ليبيا

9/14/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة في دولة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى دولة ليبيا الشقيقة، حاملة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.







وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم ٨٨ عضواً من بينهم ٥ أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يتبع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا شهر شباط من العام الجاري.



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