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قانون الجرائم الإلكترونية بين التطبيق وضرورة المراجعة

9/14/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. أشرف الراعي
دخل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، وبعد جدل واسع مجتمعياً أحاط بثناياه، وبتفاصيله؛ فانكب القانونيون على شرحه وتفسيره، منهم من اختلف معه ومنهم من اتفق. منهم من عارضه ومنهم من أيده. وقد كنت شخصياً ممن أيدوه؛ فالقانون – من وجهة نظري – لا يتعارض بالمطلق مع حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوراً وقانوناً، لا بل تكفلها الشرائع السماوية والدينية والعهود والمواثيق والمعاهدات الدولية والتي بعد أن صادق الأردن عليها أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، وهو أمر أشارت له قرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة، والمحكمة الدستورية الموقرة.

فالفارق بين حرية الرأي والتعبير وارتكاب الأفعال المجرمة، فارق واضح وبيّن؛ ذلك أن تجريم أفعال الذم والقدح والتحقير وإشاعة الأخبار الكاذبة المنصوص عليها في القانون وبين ممارسة الصحافيين والإعلاميين والمواطنين حقوقهم في التعبير عن آرائهم يفصله ما يسمى "النقد للمصلحة العامة"، والذي يجب أن يكون محكوماً بجملة من الضوابط، وأبرزها أن تكون الواقعة التي تم انتقادها صحيحة، وأن يكون النقد قصد صيغ في عبارات ملائمة، وأن يكون النقد مفيداً اجتماعياً، وأن لا يتعدى واقعة النقد إلى الظروف والعلاقات والأمور الشخصية.

وعلى أية حال، فهذا القانون وإن كان قد أصاب في العديد من الجوانب، إلا أنه كأي قانون آخر، له إيجابياته وسلبياته؛ فأما الإيجابيات فتتمثل في النص بشكل واضح على العديد من الأفعال المجرمة، ومن أبرزها الابتزاز، وإشاعة الأخبار الكاذبة، واغتيال الشخصية، وترويج الأسلحة والذخائر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تجريم أفعال التسول والاحتيال الإلكتروني وتشديد العقوبات في بعض المواقع التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على المجتمع، لا سيما وأن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام تشير إلى أن عدد الجرائم الإلكترونية تضاعف منذ العام 2015 وحتى اليوم لأكثر من 6 مرات وهو رقم كبير جداً ويحتاج إلى تدقيق في الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا التزايد المرعب لهذه الجرائم.

لكن من الضروري اليوم، ليس فقط تطبيق القانون، بل مراجعته بشكل مستمر – على الأقل كل عامين – نظراً للتطورات الهائلة التي يشهدها القطاع التقني ولأن التشريع لا بد وأن يكون مواكباً لهذا التقدم، فضلاً عن ضرورة مراجعة التعريفات القانونية للمفاهيم الواردة ضمن ثنايا النصوص القانونية وتضمينها في المادة الثانية منه، لأن هذه المراجعة ستضمن تطبيقاً أفضل للقانون وعدم الخروج على نصوصه، ومواكبة التطورات التقنية.

وبذلك سوف نتجاوز التزايد "المقلق" في الجرائم الإلكترونية كما حدث بالنسبة لتطبيق القانون الملغى رقم 27 لسنة 2015 والذي استمر تطبيقه لنحو 8 سنوات من دون إعادة نظر حتى ارتفعت حدة الجرائم الإلكترونية على النحو الذي أشرنا له في أعلاه، مع ضرورة أن تترافق هذه التعديلات مع كامل المنظومة التشريعية الناظمة لحرية الرأي والتعبير بما فيها قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين وغيرها من القوانين التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل الصحافي والإعلامي؛ والتي يصل عددها في المملكة إلى نحو 30 قانوناً.






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