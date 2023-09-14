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علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال آب

9/14/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,034,350 مسافرًا خلال شهر آب 2023، مسجلًا نموًا نسبته 9.8% مقارنة بإحصائيات العام الماضي.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 8,008 حركات، بزيادة نسبتها15.3 % مقارنة بالأعداد المسجلة خلال عام 2022. أمّا بالنسبة لحركة الشحن الجوي لهذا الشهر، فقد تعامل المطار مع 5,988 طنًا، مما يُشكّل انخفاضًا نسبته 0.3% مقارنةً بعام 2022.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 6,414,776 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 24.8% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وخلال هذه الفترة أيضًا، شهد المطار 53,410 حركة طائرات، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. أمّا فيما يتعلق بحركة الشحن الجوي من بداية العام حتّى نهاية شهر آب، فقد تعامل المطار مع 42,348 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "من خلال التعاون مع العديد من الشركاء، فإنّنا نجتهد لاسترجاع مستويات الحركة الجوية السابقة بينما نعمل بجد من أجل تشكيل تجربة مرحِّبة تُشعِر المسافرين كأنّهم في بيوتهم. وبوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، يشكّل مطار الملكة علياء الدولي رابطًا محوريًا ضمن منطقة المشرق العربي؛ من خلال ربطه للمنطقة بالساحة العالمية. ولذلك، فإنّنا نعمل دون كلل لتوسيع شبكاتنا لشركات الطيران والوُجهات وربط الأردن بالعالم. وتحمل جهودنا ثمارًا على مختلف الأصعدة؛ إذ تُظهِر إحصائياتنا الشهرية تقدّمًا ثابتًا، وتقترب من معايير فترة ما قبل جائحة كورونا، كما تُحقق تجارب مطارنا وخدماته أيضًا خطوات كبيرة وتكتسب تقديرًا عالميًا، وهو ما يُجسّده استلامنا مؤخرًا ثلاث جوائز مرموقة أُعلِن عنها سابقًا خلال القمة العالمية لتجربة العملاء التابعة لمجلس المطارات الدولي والمُنعقدة في كوريا الجنوبية، تكريمًا لأدائنا الاستثنائي خلال عام 2022".



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