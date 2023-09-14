القبض على 22 تاجرا ومروجا للمخدرات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تمكنوا منذ بداية هذا الأسبوع من التعامل مع 11 قضية نوعية في قضايا الاتجار والترويج والتهريب في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 22 شخصاً ممن يشكلون خطراً على المجتمع.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه في أبرز تلك القضايا وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المرتبطين بعصابات دولية للاتجار وتهريب المخدرات والتأكد من استلامه كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق تلك العصابات، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش مكانه عثر على 350 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.



وتابع: في قضية أخرى في لواء الرمثا أُلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 110 آلاف حبة مخدرة كانا يخططان لتهريبها لإحدى دول الجوار، فيما ألقي القبض في البادية الشمالية على مروجَين اثنين بحوزتهما 6000 حبة مخدرة.



وأردف: في محافظة إربد دوهم مطلوب مصنف بالخطر والمطلوب الأول في مناطق غرب إربد وبحقه 22 طلبا أمنياً وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري.



واستكمل الناطق الإعلامي: في العاصمة تم التعامل مع 4 قضايا ألقي القبض في الأولى منها على اثنين من تجار المخدرات أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من أجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و14 ألف حبة مخدرة و150 غم كريستال، كما دوهم في القضية الثانية مروجان اثنان للمخدرات وألقي القبض عليهما وبحوزتهما 35 كف حشيش و5 آلاف حبة مخدرة، وفي القضية الثالثة ألقي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و1000 حبة مخدرة، وفي آخر القضايا في العاصمة ضُبطت 7 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة بحوزة مروج.



وأشار إلى أنه في محافظة المفرق والبادية الشمالية نفذت حملة أمنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات ألقي القبض خلالها على تسعة منهم وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 17 كف حشيش و3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان.



ولفت إلى أنه في معبر العمري الحدودي جرى إيقاف إحدى مركبات الشحن القادمة من دولة مجاورة والتي وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة أخرى، وبتفتيشها عثر داخلها على 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة.





وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه في إحدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات من المواد المخدرة، إذ تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و14 ألف حبة مخدرة، والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية.

























