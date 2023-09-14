مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمناطق الحرة
التاريخ
9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، المتعلقة بشركة مجموعة المناطق الحرة.
وقال رئيس اللجنة النائب نمر السليحات خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره مدير عام الشركة عبد الحميد الغرايبة، وعدد من المعنيين، ومندوبو ديوان المحاسبة، إنه تم تصويب عدد من المخالفات الواردة في تلك التقارير.
من جهته، قال الغرايبة إنه تم تصويب أوضاع العديد من المخالفات، مقدرا في الوقت ذاته الجهود التي يقوم به الديوان في الرقابة.
وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر ، أحمد القطاونة، سليمان أبو يحيى، فراس العجارمة، ناجح العدوان.
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