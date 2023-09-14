الأوقاف تدعو لصلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

الأوقاف تدعو لصلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مدن ومناطق في المملكة المغربية الشقيقية، والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب بعض المدن والمناطق في دولة ليبيا الشقيقة وذهب ضحيتهما آلاف الضحايا والشهداء من المواطنين في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، وجهه لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.
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