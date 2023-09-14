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الأوقاف تدعو لصلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مدن ومناطق في المملكة المغربية الشقيقية، والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب بعض المدن والمناطق في دولة ليبيا الشقيقة وذهب ضحيتهما آلاف الضحايا والشهداء من المواطنين في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، وجهه لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.



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