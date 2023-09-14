خصومات على الرسوم في جامعة فيلادلفيا لأبناء محافظة البلقاء

خصومات على الرسوم في جامعة فيلادلفيا لأبناء محافظة البلقاء
التاريخ
9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن مجلس محافظة البلقاء، وبالتعاون مع جامعة فيلادلفيا عن تقديم خصومات لأبناء المحافظة.
ودعا المجلس، الطلبة الراغبين بالحصول على هذه الخصومات مراجعة مجلس المحافظة.
من جهته، تقدم رئيس مجلس المحافظة إبراهيم نايف الأديب العواملة بجزيل الشكر والعرفان من إدارة جامعة فيلادلفيا على دورها في دعم ومساندة أبناء المحافظة لإكمال مسيرتهم التعليمية.
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