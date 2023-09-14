Friday, 15 September 2023 08:13 GMT

خصومات على الرسوم في جامعة فيلادلفيا لأبناء محافظة البلقاء

9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن مجلس محافظة البلقاء، وبالتعاون مع جامعة فيلادلفيا عن تقديم خصومات لأبناء المحافظة.

ودعا المجلس، الطلبة الراغبين بالحصول على هذه الخصومات مراجعة مجلس المحافظة.

من جهته، تقدم رئيس مجلس المحافظة إبراهيم نايف الأديب العواملة بجزيل الشكر والعرفان من إدارة جامعة فيلادلفيا على دورها في دعم ومساندة أبناء المحافظة لإكمال مسيرتهم التعليمية.



MENAFN14092023000072011014ID1107074127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث