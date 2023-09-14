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تعاون بين المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب

9/14/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خلال لقاء معالي المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب وسعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان بحضور سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح ميسّرة أعمال المركز، اليوم الخميس في مقر المركز، اتّفق الطرفان على أطر التعاون والشراكة في عدة مجالات.

وجاءت أطر الشراكة بين الطرفين في إطار النهج التشاركيّ الهادف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تعزّز مفاهيم دولة الحق وسيادة القانون. وانطلاقاً من اعتبار المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الآلية الوطنيّة المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ونشر ثقافتها، تركّزت آليات العمل المقترحة بشكل أساسي على رفع الوعي الحقوقيّ بالمبادئ المرتبطة بالمشاركة السياسيّة من خلال مشاركة المركز بنشاطات تستهدف الشباب والشابات، ستتولى الهيئة عقدها في إطار السعي إلى بلورة متكاملة لأهمية المشاركة السياسيّة من منطلقات حقوقيّة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز نزاهة الانتخابات في مراحلها كافة.
وأكد المعايطة على أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون باعتباره من أهم مرتكزات ومفاهيم العملية الديمقراطية التي تركز عليها الهيئة من خلال برامجها التوعوية، والتي سيكون المركز الوطني شريكا فيها، تكريسا لنهج التشاركية والتعاون بين الطرفين.

بدورها بينت الحاج حسن أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، قد دأب على مراقبة الانتخابات النيابيّة انطلاقاً من ولايته القانونيّة المستندة إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في المشاركة السياسية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابيّة، وأنّ المركز حالياً يضع خططه للتحضير لمراقبة للانتخابات النيابيّة للعام 2024، وتشكيل فريق وطنيّ مهيأ ومدرّب لمراقبة هذه الانتخابات.



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